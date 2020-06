Justice : le géant de l'assurance Axa convoqué au tribunal suite à la plainte d'un restaurateur du Pyla

Les avocats d'Axa sont convoqués au tribunal de commerce de Bordeaux ce mardi matin. Le patron de Chez Aldo accuse la compagnie de l'avoir trompé sur son contrat d'assurance. Christian Durocher pensait être assuré en cas d'épidémie, Axa lui répond que non. La justice devra trancher.

Le patron de chez Aldo, plage du Petit Nice, avait souscrit une assurance pour perte d'exploitation liée à une fermeture administrative comprenant le risque d'épidémie. Le mois dernier alors que son resto était fermé pour cause de Covid Christian Durocher a donc fait une demande d'indemnisation de 30.000 euros. Axa lui a finalement annoncé qu'il n'était pas couvert.

La compagnie d'assurance considère qu'il faudrait qu'il soit le seul restaurant du département touché par la maladie pour que la clause puisse s'appliquer. En clair il aurait fallu que le coronavirus soit resté cantonné à la Plage du Petit Nice pour que Christian Durocher soit indemnisé.

Ils vous assurent mais vous n'êtes pas assurés. C'est du foutage de gueule !

- Christian Durocher

Le restaurateur a porté plainte et il compte bien obtenir réparation devant le tribunal de commerce. "Axa a fait plus de 3 milliards de bénéfices cette année, il est temps de penser aux assurés" explique Christian Durocher. Il a déjà été contacté par une trentaine de collègues qui sont dans le même cas et qui pourraient, eux aussi, poursuivre Axa devant la justice.