Justice : Le pôle "cold case" de Nanterre se saisit de l'affaire Carole Soltysiak

L'association "Christelle", du nom de votre fille qui a été tuée en 1996. Le meurtrier est en prison, mais vous accompagnez toujours onze familles qui attendent des réponses. C'est le cas de la famille de Carole, évidemment. Qu'est-ce que ça change pour eux ?

C'est déjà énorme pour la famille puisqu'elle n'est pas été reçue depuis presque dix ans je pense par les juges de Chalon. Donc là, enfin, on va reprendre le dossier. Le pôle, les juges du pôle recevront les familles, ce qui est déjà énorme. Et puis, grâce aux nouvelles techniques, on a grand espoir que ce dossier soit résolu comme les autres. Celui de Carole a 32 ans. Donc vous pouvez imaginer la lassitude, l'abandon, les familles n'en peuvent plus.

ⓘ Publicité

32 ans, et ça fait plus de 20 ans que deux hommes sont mis en examen dans ce dossier. Vous le disiez aujourd'hui, la science a avancé. On peut encore espérer trouver de nouveaux détails et de nouveaux indices dans ces affaires.

On a toujours de l'espoir tant que les familles seront là pour se battre et on se battra jusqu'au bout. On sait que toutes les pistes n'ont pas été explorées. On sait que certains scellés n'ont pas été exploités. Donc oui, bien sûr, on a de l'espoir pour pour que les familles puissent voir la vérité.

Vous vous avez été reçue lundi à Nanterre par la juge d'instruction, qui reprend donc l'enquête. Vous l'avez sentie déterminée ?

C'est vraiment des gens qui ont de l'expérience et du coup, on a de l'espoir. Même si ce n'est pas vraiment encore ce qu'on attend puisque le pôle s'installe, tout n'est pas encore prêt. On a déjà deux premiers dossiers de l'association Christelle qui sont partis au pôle depuis plusieurs mois. Malheureusement, ils ne sont encore pas arrivés jusqu'au pôle. Donc je suis encore un peu inquiète sur ce fait.

Pourquoi c'est si important d'avoir des réponses justement, même aussi longtemps après ?

La vérité, ça permet d'avoir une certaine sérénité et surtout des questions que l'on ne se pose plus. Pendant des années, j'ai fait des cauchemars, j'ai imaginé tout et rien, y compris des gens qu'on croisait, qui nous regardaient pas dans une cour. Il y a tellement de choses qu'on pourrait dire et ça, c'est insupportable, c'est très long. Coincés, surtout quand on sait que les dossiers, mon dossier, aurait pu être résolu bien avant. Et puis une chose aussi très très importante, les meurtriers sont en prison parce que tant qu'il y en a, on en a plein les rues. Moi, je préfère ne pas crier au loup, mais on n'est pas tranquilles, quoi. Donc de savoir que les meurtriers sont en prison, ça aide.

Le lien vers le site de l'association Christelle est à retrouver ici.