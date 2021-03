Justice - Le port du masque reste obligatoire en Charente-Maritime

Le port du masque reste obligatoire en Charente-Maritime. Ce mardi 23 avril, le tribunal administratif s'est prononcé sur la légalité ou non du nouvel arrêté préfectoral prolongeant le port du masque jusqu'au 15 avril dans le département. Deux habitants l'avaient attaqué en référé. Selon eux, cette obligation causait "une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d'aller et de venir et à la liberté individuelle." Ils dénonçaient également une entrave à "la liberté de communication".

Leurs arguments n'ont pas convaincu le juge. Il a estimé que la mesure n'était ni "disproportionnée", ni "inadaptée", au vu de l'évolution inquiétante de l'épidémie de Covid-19 dans notre région. Actuellement, le port du masque est obligatoire dans dix-neuf communes de Charente-Maritime. Il l'est aussi sur tous les marchés et aux abords des établissements scolaires du département.