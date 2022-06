Justice : le procès d'un vaste trafic européen de viande de cheval s'ouvre à Marseille

Un négociant belge et 17 autres personnes sont jugés à partir de ce mardi au tribunal de Marseille pour escroquerie en bande organisée et tromperie. Ils sont accusés d'avoir organisé l'abattage de centaines de chevaux impropres à la consommation avant la mise en vente de leur viande en boucherie.

Les chevaux étaient trop vieux, sous médicaments, certains rabatteurs promettaient à leurs propriétaires de bons soins et une retraite paisible... avant de les revendre à prix d'or à des abattoirs pour leur viande pourtant non conforme à la consommation. Un marchand belge de 58 ans, Jean-Marc Decker et 17 autres prévenus dont des fournisseurs ou des vétérinaires comparaissent devant le tribunal de Marseille à partir de ce mardi pour tromperie et escroquerie en bande organisée dans le cadre d'un vaste trafic européen de viande de cheval. Le procès doit durer jusqu'au 24 juin.

Des documents antidatés par un vétérinaire

L'enquête débute en 2013 après le signalement d'une vétérinaire de l'abattoir de Pézenas dans l'Hérault, qui évoque des anomalies dans les carnets d'identification et des documents sanitaires des bêtes venant de toute l'Europe. Les services vétérinaires découvrent des entorses à la réglementation européenne, des signatures douteuses, des faux documents ou encore une traçabilité très floue des traitements médicamenteux suivis par les chevaux, avant de faire le même constat à l'abattoir d'Alès dans le Gard.

Les investigations permettent de remonter jusqu'à Jean-Marc Decker, marchand installé à Bastogne en Belgique, soupçonné d'avoir mis en place une vaste escroquerie sur la viande de cheval à l'échelle européenne, de l'achat jusqu'à l'abattage. Un vétérinaire belge est accusé d'avoir facilité le trafic après avoir remis 154 documents vierges à l'un des principaux fournisseurs français du négociant et antidaté des feuillets de traitement médicamenteux. L'instruction a également révélé des "actes positifs de complicité" de la part de deux autres vétérinaires français, accusés d'avoir fermés les yeux lors des contrôles à l'abattoir d'Alès.

Une société de vente en gros, Equi'd Sud d'Alès, se voit aussi reprocher "une indifférence vis-à-vis des impératifs sanitaires gouvernant sa profession". Cette entreprise qui fournissait 80 détaillants du Sud de la France laissait faussement croire à l'origine française de la viande.