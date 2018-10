Digne-les-Bains, France

Il devra patienter jusqu'au 25 avril 2019. Souleymane Diawarra, 39 ans, ancienne star de l'Olympique de Marseille, devait être jugé ce jeudi aux côtés de son frère Adama Diawara et de quatre complices présumés, pour "complicité d'extorsion et de tentative d'extorsion" autour de l'achat, en liquide, d'une voiture à 50.000 euros. Un de ses complices présumés, victime d'un grave accident de moto le 31 août 2016, est toujours hospitalisé, en fauteuil roulant et dans un état dépressif. "Il est dans l'incapacité de participer utilement aux débats", a expliqué son avocat, Me Julien Pinelli, qui a ajouté que son client souffrait partiellement d'amnésie.

L'affaire remonte au 19 mars 2015

Le 19 mars 2015, cinq personnes dont le frère du joueur s'étaient rendues à Reillanne (Alpes-de-Haute-Provence) au domicile d'un vendeur de voitures de luxe avec lequel Souleymane Diawara avait un contentieux depuis plusieurs années au sujet d'un véhicule acheté 48.900 euros, en liquide.

Diawara, commanditaire ?

En présence de son épouse et de ses deux fillettes, ils lui avaient réclamé 50.000 euros. À l'époque des faits, Souleymane Diawara était passé de l'OM au club de Nice. Les cinq hommes étaient repartis au volant d'un véhicule BMW pris "en gage", avec la promesse de le restituer une fois versés 10.000 euros avant le 10 avril 2015. Dans cette affaire, l'ancien joueur avait été détenu du 9 avril au 26 juin 2015.