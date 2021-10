Justice : le procès des militants écologistes qui avaient envahi le tarmac de Roissy s'ouvre jeudi

Le procès de sept militants du mouvement Alternatiba qui devait avoir lieu en juin, mais avait été renvoyé, est prévu jeudi matin au tribunal de Bobigny (Seine-Saint-Denis).

Ces femmes et ces hommes, âgés de 20 à 43 ans, sont poursuivis pour avoir pénétré sur les pistes de l'aéroport de Roissy pour exiger l'annulation du projet d'extension de l'aéroport. Cette action était organisée par Alternatiba Paris et le collectif Non au Terminal 4.

Ce 3 octobre 2020, 350 personnes étaient présentes à Roissy. Une partie, 84 personnes, ont pénétré sur une piste de l'aéroport pour dénoncer le projet du Terminal 4 qui selon eux va "totalement à contre-sens de l'urgence climatique" défendue par Alternatiba Paris et le collectif Non au T4.

Sept personnes âgées de 20 à 43 ans devant la justice

Le jour de l'action, une centaine de personnes avaient passé la journée en garde à vue. Cinq d'entre elles qui avaient été maintenues en garde à vue 33 heures, sont poursuivies par la justice. Depuis juin, deux autres personnes sont aussi poursuivies. Elles seront donc sept devant les juges jeudi. Elles risquent jusqu'à 5 ans de prison et 126 000 euros d'amendes.

En parallèle de ces poursuites pénales, les autres participants à cette action font l'objet de procédures administratives. La somme des amendes encourues s'élève à 88 500 euros.

Un rassemblement de soutien est prévu jeudi matin devant le palais de justice

Un rassemblement de soutien est prévu devant le tribunal de Bobigny jeudi à partir de 8 heures annonce Alternatiba. Le mouvement attend la venue de salariés et étudiants du secteur aérien, de scientifiques, de riverains de l'aéroport et de divers représentants d'organisations non-gouvernementales.

Tout l monde doit se retrouver à 8h00 dans le parc en face du Tribunal de Bobigny. L'audience doit s'ouvrir à 9h00.