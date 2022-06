Le Procureur d'Annecy requiert ce mercredi l'annulation de la vente de la SCOP Alpine Aluminium

La vente il y a deux ans et demi de la SCOP Alpine Aluminium de Cran-Gevrier, à Annecy (haute-Savoie) à l'homme d'affaires Franck Supplisson et au Groupe Samfy Invest, va-t-elle être annulée?

C'est ce que va requérir ce mercredi le vice-procureur du Tribunal Judiciaire d'Annecy devant le tribunal de commerce. Une audience hors du commun pour une requête extrêmement rare.

En décembre 2019, le même tribunal de commerce avait cédé le site historique de fabrication d'aluminium des bords du Fier à Franck Supplisson , aujourd'hui également visé par une plainte pénale dans cette affaire.

Le repreneur n'a pas tenu ses engagements

Avant cette audience, le Procureur, Benoît Défournel , nous explique les motivations de sa réquisition.

France Bleu : Pourquoi demandez-vous l'annulation de la vente de la Scop Alpine Aluminium?

Benoît Défournel : Nous faisons cette demande parce que le repreneur n'a pas tenu ses engagements. Il s'était engagé sur plusieurs points auprès du tribunal de commerce d'Annecy. Le premier, c'était le maintien de l'emploi avec la reprise de 49 contrats de travail de la société Alpine Aluminium. Le second, c'était la création de nouveaux emplois et le dernier, c'était le maintien de l'activité aluminium sur le site. Or, ce que l'on constate plus de deux ans après la vente de la société, c'est que ces engagements, visiblement, ne sont pas respectés puisque sur les 49 contrats de travail d'origine qui devaient être maintenus, il n'y en a plus qu'un. Et les licenciements sont intervenus très rapidement après la vente. On constate également que tout ce qui permettait la poursuite de l'activité aluminium sur le site a été retiré et a été revendu.

FB : pourquoi cela a-t-il pris tant de temps? Parce que six mois après la cession, nous le disions d'ailleurs sur France Bleu Pays de Savoie, que tous les salariés, hormis un, avaient été licenciés, alors pourquoi réagir si tard?

BD : parce que le repreneur disposait d'un délai assez important pour mettre en œuvre tous ses engagements et que le licenciement des 49 salariés, en soi, n'était pas interdit en respectant quelques conditions. Donc, il y a eu des mises en demeure, des explications qui ont été demandées au repreneur. Donc tout ça prend du temps. Il faut que des rapports soient établis par les organes de la procédure, soient transmis au tribunal de commerce, soit transmis au procureur de la République pour qu'ensuite nous décidions, si cette résolution peut être demandée ou pas au tribunal.

Aucune action n'a été mise en oeuvre pour assurer le maintien de l'activité aluminium

FB : le repreneur dit lui qu'il recréé actuellement une activité industrielle sur le site. Vous avez forcément vérifié tous ces éléments là?

BD : cela a été vérifié dans le cadre de la procédure commerciale, notamment par le liquidateur judiciaire. Je crois que nous n'avons pas la même conception de la notion d'engagements pris devant un tribunal. Moi, ce qui me paraît évident, c'est que l'activité aluminium n'existe plus sur le site. D'ailleurs, les éléments du dossier tendent plutôt à démontrer qu'aucune action n'a été mise en œuvre pour assurer le maintien de l'activité.

Le repreneur dit qu'il créé des emplois, là où il loue des bureaux et encaisse des loyers.

FB : Même si le repreneur avance, même si cela ne semble plus d'actualité, qu'il est en lien avec Airbus pour la reprise d'une activité sur les porte avions notamment.

BD : on a que très peu d'éléments sur cet aspect là de son activité. Et puis, on a également un repreneur qui parle d'emplois, qui ne sont pas des emplois véritablement d'Alpine Aluminium, puisque ce sont des emplois d'autres sociétés qui exercent une activité sur le site du Fier, mais en payant un loyer à Alpine Aluminium. Ce ne sont donc pas des employés des salariés d'Alpine Aluminium.

FB : La requête que vous formulez aujourd'hui, cette annulation de cession, c'est extrêmement rare. Quelles peuvent en être les conséquences?

BD : Ce qui est certain, c'est que si cette résolution est prononcée, le repreneur perd le contrôle de la société Alpine Aluminium et perd également le contrôle du site.

FB : même s'il fait appel?

BD : même s'il fait appel puisqu'à priori la décision du tribunal de commerce est exécutoire par provisions. Et puis il peut y avoir aussi des conséquences financières assez importantes pour le repreneur puisque le prix de cession de un million d'euros n'est pas restitué. Il y a également le prix des actifs, notamment des stocks qui ont été vendus, ils peuvent être restitués à la procédure.

Les terrains des bords du Fier peut-être vendus pour payer les créanciers

FB : Il n'y aura pas de relance d'activités industrielles Aluminium vu que tout a été démantelé. A priori, en tout cas. Que deviennent les 8 ha de terrains? Qui les vend?

BD : alors ça, c'est trop tôt pour vous le dire. Là encore, c'est le tribunal de commerce qui se prononcera sur l'avenir de la Société Alpine Aluminium et de son site. Si, bien sûr, la résolution est prononcée. Le plus probable, effectivement, c'est qu'il y ait ensuite une liquidation judiciaire que nous on appelle pure et simple, qui soit prononcée, c'est à dire une vente des actifs de la société du site pour indemniser les créanciers. Mais il est aussi possible, bien que peu probable, que de nouvelles offres de reprise soient déposées avec d'autres projets.

"Aucun des 3 engagements du repreneur n'a été respecté": Benoît Défournel , vice-procureur du tribunal judiciaire d'Annecy chargé des affaires financières et économiques Copier

Le jugement du tribunal de commerce devrait être rendu dans les prochains jours.