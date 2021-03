Justice : les berlines étaient enregistrées comme des véhicules utilitaires

Au total 21 prévenus dans cette affaire d’escroquerie en bande organisée et d’abus de biens sociaux. Au cœur de l’affaire : la société Euro Loc, basée à Giberville, bien connue dans le milieu des chefs d’entreprises pour la location de voitures. Ses dirigeants (qui ne seront jugés que dans six mois) sont soupçonnés d'avoir orchestré une escroquerie en falsifiant les enregistrements de cartes grise. Des véhicules haut de gamme basculaient dans la catégorie des voitures utilitaires. Un changement de statut qui offrait quelques avantages fiscaux aux locataires, des chefs d’entreprises qui ont défilé à la barre ce mardi au tribunal judiciaire de Caen.

"On ne savait pas que c'était illégal", "Je ne suis pas un spécialiste des cartes grises" : un à un, ces clients défilent à la barre. Ces chefs d'entreprises exercent dans différents secteurs d’activités. Leur dénominateur commun est Euro Loc, société réputée avec son parc de 700 à 800 véhicules par an. Selon le dossier d'instruction, cette entreprise offrait, au sens littéral du texte, un service clé en main : achat d'un véhicule sur demande du client. Puis mise en location pour de jolies sommes -parfois largement supérieures à 1000 euros/mois- avec entretien garanti, y compris pour les coûteux pneumatiques. “Un système souple et aussi très compétitif sur le marché de la location de voitures” souligne l’un des clients de longue date d’Euro Loc. Puis en 2013 un nouveau service dit d’optimisation fiscale est proposé.

Trahis par la banquette arrière

L’idée est simple : transformer des véhicules “VP” en “dériv VP”. Avec une belle défiscalisation à la clé pour les clients qui pourront récupérer la TVA sur leur location et sur le carburant et s’offrir l’économie de la TVS (taxe de véhicules de sociétés) imposée aux véhicules cinq places mais pas aux deux places. Là encore Euro Loc s’occupe de tout parce qu’elle possède aussi Normandie Carrosserie, une société agréée pour transformer les véhicules, les faire basculer dans l’avantageuse catégorie des utilitaires. L’un des chefs d’entreprise admet qu’il a ainsi économisé un peu plus de 10.000 euros en quatre ans. “Monsieur Maurey (directeur d’Euro Loc) m’a dit que c’était juridiquement possible” se défend ce restaurateur. Tous ces locataires de Range Rover, Audi, BMW et autres Porsche affirment qu’ils ont fait confiance à la société Euro Loc réputée pour son sérieux.

La transformation la plus visible : c'est le retrait de la banquette arrière. Dans un véhicule utilitaire, conducteur et passager(s) sont assis à l'avant. Et c'est justement ce qui a surpris les gendarmes lors d'un banal contrôle routier. Ils avaient sous les yeux une voiture cinq places et une carte grise qui ne correspondait pas à cette catégorie. Appelés à la barre, tous les chefs d’entreprises déclarent qu’ils utilisaient leur voiture en version deux ou cinq places selon les besoins du jour. “En cas d’accident en version cinq places, vous saviez que vous n’étiez pas couvert par votre assurance ?” interroge la présidente. “Non je ne savais pas” répond le prévenu. Un autre reconnaîtra plus tard qu’il utilisait cette voiture enregistrée de façon frauduleuse pour partir en vacances.

L’absence du principal prévenu

L’accusation s’appuie aussi sur des écoutes téléphoniques de François Maurey, patron d’Euro Loc et aussi membre des actionnaires majeurs du Stade Malherbe à l’époque des faits. Selon la synthèse lue par la présidente du Tribunal, une soudaine inquiétude ressort de ces enregistrements. “Monsieur Maurey appelle ses clients pour leur demander de vite retirer les banquettes arrières des voitures”. Au total quarante-neuf clients d’Euro Loc ont été entendus par les enquêteurs. Et treize renvoyés ce mardi au tribunal. Aucune mention sur le casier judiciaire de chacun des prévenus. Et quasiment tous ont régularisé leur situation avec le fisc. Globalement ils ont renvoyé la responsabilité vers Euro Loc qui les auraient entraînés dans ce système frauduleux. Le tribunal n’a pas pu croiser ses accusations avec les dépositions des responsables de l’entreprise de location. François Maurey, convoqué ce matin, doit respecter une période d’isolement après avoir contracté le coronavirus.