Justice : Limoges dans le top 5 des cours d'appel les plus performantes de France

Ce jeudi à l'occasion de l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de Limoges, le premier président et la procureure générale on fait le bilan de l'activité pour 2022. Il s'avère qu'en Limousin, les délais de traitement des dossiers sont bien moins importants que dans d'autres juridictions. Il faut compter en moyenne 8 mois pour les affaires civiles contre 15 à 16 mois au niveau national, et entre 4 à 6 mois pour les dossiers au pénal contre parfois un an et demi par endroits.

ⓘ Publicité

Les moyens supplémentaires portent leur fruit

Cette bonne santé s'explique par les moyens supplémentaires alloués ces dernières années par le ministère de la Justice explique Philippe Delarbre, le premier président de la cour d'appel de Limoges : "Aujourd'hui, sur l'ensemble du ressort (ndlr : les tribunaux de Limoges, Tulle, Brive et Guéret) nous sommes à moins de 3% de vacance. Donc déjà, les magistrats sont à leur poste et les greffiers, eux aussi, ont connu une amélioration. Certes moins importante, puisque le taux de vacance est important, près de 10% sur l'ensemble de la cour, mais la situation s'est améliorée."

Le magistrat note aussi le bol d'air qu'a représenté le recrutement d'une vingtaine de contractuels longue durée au cours des deux, trois dernières années. Ces juristes assistants renforcent l'activité juridictionnelle et viennent en soutien aux magistrats, tout comme les assistants de justice. Des fonctionnaires viennent eux en renfort aux greffiers en apportant une aide significative dans les services.

Le rôle des conciliateurs de justice

A l'occasion de cette audience solennelle de rentrée, un focus a été fait sur le rôle des conciliateurs de justice. Ces personnes bénévoles, qui doivent avoir une expérience juridique de trois et recevoir une formation au sein de l'Ecole nationale de la magistrature, sont au nombre de 37 sur le ressort de la cour d'appel. En 2021, ils ont pris en en charge plus d'un millier d'affaires. Autant de dossiers qui ne se sont pas retrouvés devant un juge.

Une demande de 20 postes de magistrats

Pour continuer à bien fonctionner et avoir plus de temps pour répondre aux justiciables, la cour d'appel de Limoges vient de formuler une demander de 20 magistrats supplémentaires, dans le cadre du plan d'actions pour la justice présenté au début du mois. Dans le détail, il s'agirait de six magistrats pour les parquets pour permettre aux chefs de parquet, notamment à Tulle et à Brive d'assurer un rôle de management, et de 14 juges (trois par tribunal) et deux "placés" auprès de la Cour d'appel pour intervenir sur un arrêt maladie ou un congé maternité ou toute autre situation imprévue.

C'est l'objectif affiché de cette année 2023 pour la cour d'appel, "la priorité absolue c'est d'améliorer les conditions de travail des magistrats et des fonctionnaires, après la tribune des 3.000 en décembre 2021", résume Philippe Delarbre. Pour ça, la cour d'appel a mis en place un recensement inédit il y a un an, qui consiste à recenser les difficultés pour chaque juridiction. Une centaine d'actions à mener ont été identifiées allant de l'immobilier à l'informatique en passant par la durée des audiences, l'accueil des justiciables, des magistrats.