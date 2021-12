Justice : magistrats, avocats et greffiers appelés à manifester ce mercredi

Trois semaines après une tribune criant souffrance au travail et perte de sens, magistrats, avocats et greffiers sont appelés à se rassembler devant les tribunaux ce mercredi 15 décembre pour réclamer des moyens "dignes" pour la justice. Une mobilisation inédite.

La mobilisation, inédite, s'annonce massive. 17 organisations appellent les magistrats, avocats et greffiers à cesser le travail et se rassembler devant les tribunaux ce mercredi pour réclamer des moyens "dignes" pour la justice, trois semaines après la publication d'une tribune alertant sur la souffrance au travail, consécutive au suicide d'une juge âgée de 29 ans. À ce jour, près des deux tiers des magistrats du pays et 1.500 fonctionnaires de greffe l'ont signée.

À leur tour, les représentants des chefs de cours et de tribunaux ont pointé mardi les mauvaises conditions de travail des magistrats et greffiers. Dans un communiqué commun, les présidents des quatre "conférences", qui représentent les chefs des cours d'appel (premiers présidents et procureurs généraux) et des tribunaux judiciaires (présidents et procureurs), disent partager "très largement les constats et préoccupations exprimés" dans la tribune. "Les causes de ce malaise profond et ancien sont bien identifiées et ont été maintes fois dénoncées", rappellent les chefs de juridictions pour lesquels "cette situation devenue inacceptable (...) nourrit un sentiment de défiance à l'égard de l'autorité judiciaire insuffisamment défendue par la parole publique".

"Cette situation ne peut plus continuer ainsi, au prix manifeste de la santé de très nombreux personnels et d'une justice qui se perd à vouloir tout faire dans un temps limité, sans disposer des moyens adaptés à sa mission au service des justiciables", écrivent les présidents des conférences. Selon eux, "redonner du sens et résoudre enfin la question des moyens doivent être l'esprit et l'objectif des états généraux de la justice" qui "devront être nécessairement suivis d'une large concertation de l'ensemble des acteurs" judiciaires.

Une intersyndicale demande à être reçue par Bruno Le Maire

À Paris, une manifestation est prévue à 12h devant le ministère de l'Économie et des Finances. L'intersyndicale regroupant les syndicats de la magistrature, des avocats et des personnels de la chancellerie demande à être reçue par Bruno Le Maire. "Les burn-out se multiplient, les temps de repos ne sont pas respectés et l’organisation de la justice se complaît dans les audiences de nuit ou la recherche de solutions de fonctionnement dégradées", dénoncent-ils.

Ces syndicats réclament "un plan budgétaire bien plus ambitieux pour la justice, afin de lui faire rattraper enfin son retard historique. Nous voulons vous parler de questions humaines, du sens du travail, ainsi que du respect des hommes et des femmes (...) le budget dont vous avez la responsabilité n’est pas à la hauteur des enjeux et des problèmes que nous mettons en avant", affirment les signataires.

"La recherche du moindre coût ou de la démonstration de la performance (au sens budgétaire) ne peuvent que conduire à la catastrophe humaine ou à la perte de sens dans le travail, qui implique aussi une perte de sens pour les avocats dans leur mission de défense", peut-on encore lire dans le communiqué.

Éric Dupond-Moretti défend son bilan

Anticipant la mobilisation, le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti a défendu son bilan lundi, lors d'une conférence de presse à la Chancellerie. Dans ce qu'il a qualifié d'"exercice de vérité", s'appuyant sur des graphiques et de nombreux chiffres, le ministre a d'abord taclé "les renoncements et les abandons des décennies passées", et de nouveau vanté un budget "historique" pour la justice depuis son arrivée au ministère. En 2022, le budget sera de 8,9 milliards d'euros contre 6,8 milliards d'euros en 2017, soit "une augmentation de plus de 30% sur ce quinquennat", a-t-il martelé. Le budget des services judiciaires, pour le fonctionnement des tribunaux notamment, a connu une hausse de 18% en cinq ans, a précisé le ministère.

En terme d'effectifs, le ministère avance une progression du nombre de magistrats de 8,85% entre septembre 2017 et septembre 2021. Quelque 870 greffiers ont par ailleurs été recrutés en cinq ans. Le taux de vacance de poste chez les fonctionnaires de greffe est actuellement de près de 6%, contre 1,39% dans la magistrature. Les présidents des cours d'appel et les procureurs généraux seront interrogés "dès cette semaine" pour faire remonter leurs besoins en magistrats, a indiqué le garde des Sceaux. Il a également annoncé la pérennisation de "1.414 contrats de trois ans", des recrutements réalisés dans le cadre de la justice de proximité.

"Beaucoup de choses ont été faites" en terme d'informatique et de bureautique, pour doter les tribunaux de fibre optique notamment, a ajouté Éric Dupond-Moretti, se targuant d'avoir "réparé un certain nombre de choses en urgence (...) car il y avait une urgence absolue". Mais "les maux de la justice ne peuvent se résumer à la seule question des moyens", a tancé le ministre.

Selon un diagnostic réalisé par l'Inspection générale de la justice, qui a calculé l'incidence de la problématique des effectifs sur l'état des dossiers non encore jugés dans les juridictions, "l'insuffisance des moyens" est à l'origine de 31,8% des "stocks" en première instance et de 10% des "stocks" en appel. "Le travail continue dans le cadre des États généraux de la justice", lancés par le gouvernement mi-octobre, a affirmé Éric Dupond-Moretti.