"Il faut un plan Marshall" pour résorber le stock de dossiers en attente à la cour d'appel de Montpellier

À l'occasion d'une audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de Montpellier en mode restreint pour cause de Covid-19, le manque de moyens et les dossiers qui s'accumulent ont une nouvelle fois été mis en avant ce vendredi. En particulier pour les appels correctionnels.

En raison de la crise sanitaire, l'audience solennelle de rentrée de la cour d'appel de Montpellier s'est tenue en mode restreint ce vendredi. Mais cette année encore, c'est le manque de moyens qui a été mis en avant, notamment pour les appels correctionnels, avec des stocks de dossiers qui s'accumulent "depuis 10-12 ans" déplore Tristan Gervais de Lafond, le premier président qui demande "un plan Marshall de résorption de ces stocks".

Tout n'est pas négatif

En matière de justice civile, la situation se normalise et les stocks diminuent légèrement précise le magistrat pour qui rendre la justice dans des délais raisonnables est le "grand dada depuis quatre ans". Pour les affaires familiales, ces délais sont respectés et les dossiers sont "jugés en moins de six mois". Depuis deux ans, "la justice criminelle s'améliore doucement." Les appels correctionnels restent donc le gros point noir.

Seule solution : des moyens

"Si on veut être en capacité de ne pas faire attendre les gens trois ans, quatre ans, pour juger leur affaire, il faut qu'on se débarrasse de tous ces dossiers qui se sont accumulés. Dans une cour d'appel, un délai raisonnable ce serait à peur près un an". Au-delà des bonnes volontés, il faut des moyens. "C'est vrai qu'il y a eu des moyens supplémentaires qui nous ont été donnés mais ils sont largement insuffisants". Tristan Gervais de Lafond a fait ses calculs : il faudrait 288 juges sur le ressort de la cour d'appel qui en compte 202 actuellement.

Un manque qui ne date pas d'hier

Au niveau du parquet général, on estime que c'est également une hausse des effectifs de 30% qui serait nécessaire et de 50% pour les fonctionnaires qui sont aujourd'hui 637. Et encore, il ne s'agit là que de gérer le flux, non pas les stocks. "Les délais aujourd'hui génèrent de l'incompréhension pour les citoyens, les justiciables, de l'attente, des non-réponses. Les gens pensent qu'il ne se passe rien et que ça ne sert à rien" constate Jean-Marie Beney, le procureur général. "Ca fait 40 ans que je suis magistrat, récemment je suis tombé sur une interview que j'ai donnée en 1983. De quoi parlions-nous ? Du manque de moyens et du manque de places en prison. Comme quoi...."

Les priorités à venir

Pour l'année à venir, "la mère des batailles" selon le procureur général, c'est la lutte contre les trafics de stupéfiants et "la délinquance qui est induite par ces trafics". Autres priorités : la lutte contre les violences intra-familiales, la lutte contre la délinquance de proximité (dégradations, incivilités) et la lutte contre le terrorisme et la radicalisation.