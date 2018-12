Justice morte à Saint-Étienne : les avocats ont dressé un mur de Codes devant les portes du palais de Justice

Saint-Étienne, France

Les 320 avocats du barreau de Saint-Étienne sont en grève, avec les greffiers, et les magistrats. "_Ce 12 décembre est une journée de grève nationale des avocats_, et ici avec notre mur de Codes, nous avons voulu démontrer que si le projet de loi en cours de vote actuellement au Parlement est adopté, c'est la fin de la justice", a dit Maître Solange Viallard-Valezy, bâtonnier élu, représentant le bâtonnier Karim Mrabent.

Dans une vidéo, elle explique que le projet de loi prévoit une saisine de la justice obligatoirement par internet, "ce qui veut dire que les personnes qui n'ont pas accès au numérique ou qui sont dans les zones blanches ne pourront pas saisir la justice", détaille Maitre Solange Villard-Valezy. Elle précise également que le projet de loi prévoit une médiation obligatoire, un acte qui est payant et qui rendra la justice moins accessible.

Les avocats ont décidé n'être présents à aucune des audiences, qui ont toute été reportées à Saint-Étienne, soit entre 500 et 600 dossiers. Pour les comparutions immédiates prévues cette semaine, il n'y aura pas d'avocat et les prévenus auront le choix de demander un délai de jugement ou non. Seules les audiences de Cour d'Assises sont maintenues pendant la grève.

"Le président de la République a indiqué avoir entendu la colère qui monte dans le pays, nous souhaitons qu'il entende la colère qui monte dans le monde judiciaire", termine la bâtonnière élue dans sa vidéo.

Les avocats s'étaient déjà rassemblés ce mardi 11 décembre dans le hall du tribunal de Saint-Étienne. -

Et malgré les manifestations des avocats un peu partout en France, l'Assemblée nationale a voté dans la nuit de ce mardi 11 décembre à ce mercredi 12 décembre le projet de loi de cette réforme de la justice.