Justice : nouveau carton jaune pour le député, Nicolas Sansu

Le 28 février dernier, l'ancien maire de Vierzon avait insulté trois policiers alors qu'il avait pris le volant en état d'ivresse avancée. Nicolas Sansu a comparu à Bourges, selon la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité. La peine négociée avec le procureur a été validée ensuite par un juge.

" Vous me cassez les couilles, vous feriez mieux d'arrêter les voleurs, moi je connais Darmanin. " C'est par ces propos peu amènes que le député s'en était pris au trois policiers qui s'étaient pourtant proposés peu avant de le ramener chez lui pour qu'il ne prenne pas le volant eu égard à son état d'ébriété. Nicolas Sansu était donc poursuivi pour outrage sur fonctionnaires de la force publique et pour conduite en état d'ivresse. Le député a fait profil bas à la barre : " Ce soir-là, j'étais pressé de rentrer chez moi et j'ai pris le volant, je regrette mon comportement " s'excuse l'élu, alors que la présidente du tribunal lui fait la morale. " Est-ce que vous vous rendez compte, ce n'est pas à vous que vais apprendre les conséquences parfois dramatiques de ce genre d'attitude." Me Bangoura, partie civile au nom des trois policiers enfonce le clou : " J'espère que cet acte de contrition est sincère. Ce qui me gêne, c'est cette propension naturelle à s'essuyer les pieds sur les fonctionnaires de police ". En effet, Nicolas Sansu a déjà été condamné fin mars, à payer une contribution citoyenne de 300 euros pour des injures envers des policiers. C'était en mai 2021. Cette fois c'est donc deux mois de prison avec sursis. Le député doit également verser 500 euros à chaque policier, mais la peine ne figurera pas sur son casier judiciaire.

