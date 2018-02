Pour s'assurer du maintien d'une cour d'appel de plein exercice à Limoges, les avocats de la Haute-Vienne, de Corrèze et de Creuse proposent d'expérimenter la "téléjustice". Ils ont adressé un courrier à tous les maires de l'ex-Limousin pour leur demander leur soutien.

Limoges, France

C'est leur nouvelle ligne de défense, les avocats limousins veulent devenir des pionniers. D'ici les trois prochaines semaines, la ministre de la justice, Nicole Belloubet, devrait dévoiler son projet pour la justice. Déjà, les avocats de Limoges ont obtenu l'assurance que leur cour d'appel ne fermerait pas.

En revanche, ils craignent toujours que certaines compétences soient transférées à Bordeaux ou à Poitiers. Ils réclament une cour d'appel de plein exercice. Ils proposent au gouvernement de devenir un territoire pilote pour tester la "téléjustice", via l'informatique, mais préviennent "qu'un tel projet ne peut se concevoir que si une cour d'appel régionale de pleine exercice demeure en Limousin".

Un ordinateur et une webcam dans chaque mairie

Cette semaine, les bâtonniers de Limoges, Tulle, Brive et Guéret ont envoyé un courrier à tous les maires des trois départements de l'ancienne région Limousin pour leur exposer leur projet. Dans chaque mairie, un ordinateur avec une webcam serait installé. À travers l'écran, un avocat de l'ordre pourrait dialoguer en direct avec un habitant. "Cela va permettre à tous d'accéder à la justice rapidement, efficacement, et avec, encore, des moyens humains", explique Isabelle Lescure, bâtonnier au barreau de Brive. Après avoir été formée, la secrétaire de mairie servirait d'intermédiaire : tri des demandes, orientation des habitants vers le bon avocat qui pourrait poser un premier avis.

La consultation en ligne séduit de nombreux maires, d'après Christine Marche, bâtonnier à Tulle : "nous avons été très surpris. Moi, j'ai envoyé les courriers hier, et ce matin, j'avais déjà un quart de réponses favorables". En quelques jours, plus de 150 maires de l'ex-Limousin ont répondu favorablement. Les seules conditions pour adhérer au dispositif seraient de disposer d'une connexion Internet, d'un ordinateur équipé d'une webcam, et d'un local qui permettrait la confidentialité des échanges.

500 millions d'euros pour le numérique

Abel-Henri Pleinevert, bâtonnier de Limoges, espère maintenant le soutien des parlementaires : "nous appliquons la méthode 'macronienne'. Il n'est pas question d'aller larmoyer et geindre en disant : 'il ne faut pas nous fermer, nous allons être malheureux'. C'est plutôt : 'ne nous fermez pas parce que nous sommes beaux et bons'. Si on pouvait faire de Limoges une cour pilote, nous en serions hyper fiers". D'après les avocats, si cette expérimentation était retenue par le gouvernement, elle pourrait être financée par le ministère grâce à l'enveloppe de 500 millions d'euros dédiée au développement du numérique.