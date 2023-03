Justice : prison avec sursis pour le creveur de pneus en série d'Andernos

L'artisan creveur de pneus d'Andernos a été condamné à 18 mois de prison avec sursis ce jeudi soir par le tribunal correctionnel de Bordeaux. Il devra aussi indemniser ses victimes à hauteur de 86.000 euros.

Cet homme de 46 ans s'en été pris à des voitures mais aussi des remorques et quelques bateaux dans la zone d'activité d'Andernos, là même où il travaille. A la barre le prévenu a expliqué ne pas se souvenir de cette folle nuit.

"J'ai quelques flashs qui me reviennent mais presque rien" explique le l'artisan. "J'avais bu", 2 bouteilles de vodka, "et pris des drogues", cocaïne et ecstasy. "Je me suis réveillé le matin sur ma terrasse avec un couteau à huîtres dans la main et des traces noires un peu partout. J'ai vu que les gendarmes cherchaient quelqu'un. J'ai eu peur, je me suis enfui".

"Mon client est un homme fragile qui vivait très mal son divorce" explique son avocat. "Il m'arrivait de péter les plombs" avoue le prévenu "mais je vous promets qu'aujourd'hui je me soigne". Il se retourne vers les victimes, une douzaine sont présentes à l'audience, certains sont des amis, des collègues de la zone d'activité d'Andernos. "Je vous présente mes excuses".

Regretter c'est bien mais "vous vous êtes quand même enfui" note le président du tribunal. Les gendarmes l'ont cueilli 5 jours après les faits après avoir analysé des prélèvements ADN et visionné des images de vidéosurveillance. Il faut dire aussi que la voiture du prévenu qui était également garé dans la zone d'activité d'Andernos était quasiment la seule à ne pas avoir les pneus crevés.