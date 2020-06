Bordeaux : prison ferme pour l’homme qui a agressé sexuellement une adolescente à Cenon

L’homme de 23 ans, sans domicile fixe, a été condamné à 18 mois de prison dont 6 avec sursis pour s’être introduit dans la chambre d’une jeune fille et l’avoir agressée sexuellement, dans la nuit du 3 au 4 juin, à Cenon.

Un homme a été condamné ce lundi à 18 mois de prison dont 6 avec sursis pour agression sexuelle sur mineure. Âgé de 23 ans, Monsieur K. se présentait devant le tribunal de Bordeaux dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, suite à l’agression d’une jeune fille à Cenon. Dans la nuit du 3 au 4 juin, aux environs de minuit, P., 15 ans, est réveillée par les mains d’un inconnu qui s’est introduit dans le logement familial et s’est glissé dans son lit. « Il lui caresse les fesses, le pubis » relate le président. Le prévenu répète : « Ce n’est pas moi. » Il n’en dira guère plus.

La victime et ses parents présents au tribunal

Quatre jours après son agression, la victime accepte de prendre la parole devant le tribunal. Un « tout petit brin de voix, on entend qu’elle est fragile » note l’avocat des parties civiles. « Comment allez-vous ? » lui demande le président. « J’ai un peu peur » murmure-t-elle. Elle répond à toutes les questions sans hésitation. Ce n’est qu’une fois rassise entre sa mère et son père que la jeune fille s’effondre. Elle n’a vu son agresseur « que de dos, jamais de face » mais a noté une trace de boue sur son tee-shirt. Son père et son oncle, eux, ont reconnu Monsieur K. malgré une hésitation de l’oncle qui a d’abord identifié un autre homme sur les photos présentées par la police.

Je n’ai rien fait à sa fille – Le prévenu

Le père de P. témoigne lui aussi. Cette nuit-là, il regarde la télévision dans son salon lorsqu’il entend, vers minuit, sa fille crier « Papa ! » Il se précipite dans la chambre de l’adolescente et y découvre un homme, qu’il décrit aux policiers comme « portant un tee-shirt blanc avec une trace de boue dans le dos, un pantalon noir » : des vêtements correspondant à ceux de Monsieur K. Le président demande au prévenu de se tourner : une trace de boue est visible dans son dos. Il s’emporte : « Je n’ai rien fait à sa fille ! » Il nie également avoir menacé l’oncle de la victime, qui l’a poursuivi après sa fuite de l’appartement, avec une arme « qui n’a d’ailleurs pas été retrouvée » remarque son avocate, qui estime que les preuves ne suffisent pas.

Une personnalité « dangereuse sexuellement pour autrui »

Interpellé le lendemain des faits après avoir été repéré dans le local à poubelles de l’immeuble où il dit dormir, Monsieur K . a refusé de se soumettre à l’enquête de personnalité, ce qui ne permet pas de retracer son parcours. L’expert psychiatre note lui « des traits de sociopathie, dangereux sexuellement pour autrui » lit la procureure. Déjà condamné à Bordeaux à 4 mois de prison ferme pour des faits similaires, il a été libéré au mois de mai et se retrouve sans domicile fixe, sa mère refusant de l’héberger, explique l’avocate du prévenu. Condamné à 18 mois de prison et une obligation de soins, il devra aussi dédommager la victime et sa famille à hauteur de 3600 euros.