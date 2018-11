Justice : prison ferme pour le taxi clandestin qui avait escroqué des touristes à Roissy

Par Martine Bréson, France Bleu Paris et France Bleu

Le tribunal a condamné, jeudi, à huit mois de prison ferme et quatre mois avec sursis le taxi clandestin qui avait arnaqué des touristes thaïlandais. Pour faire le trajet de l'aéroport de Roissy vers Paris, il leur avait demandé 247 euros. Habituellement, la course est facturée entre 50 et 70 euros.