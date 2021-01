Justice : quatre années de prison requises contre Joseph Castelli

Joseph Castelli et trois entrepreneurs insulaires sont jugés devant le tribunal correctionnel de Bastia. L'ex-sénateur de Haute-Corse et ancien président du conseil départemental est poursuivi pour trafic d'influence, blanchiment aggravé et faux en écriture.

Ce matin, le procureur de la République, Arnaud Viornery, a requis 4 ans de prison dont un an avec sursis contre Joseph Castelli. Le parquet réclame également la confiscation de sa villa et une amende de 200.000€.

Le procureur de la République a requis également 2 ans de prison ferme contre Patrick Brandizi et une amende de 200.000€, 2 ans de prison dont 6 mois avec sursis et 60.000€ contre Charles Rugani et enfin 1 an de prison et 25.000€ d'amende contre Paul di Luna.

L'audience se poursuit avec les plaidoiries des avocats de la défense.

Dans ce dossier, il est reproché à Joseph Castelli d'avoir fait quelques arrangements avec trois entrepreneurs insulaires pour la réalisation de divers travaux privés dans sa villa de Penta di Casinca, des travaux aux prix minorés en contrepartie de l'obtention du marché public de la médiathèque de Folelli, marché sur lequel les entrepreneurs auraient "récupéré" leur manque à gagner.