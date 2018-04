Laval, France

Sabine Orsel a été juge d'instruction à Bourges entre 2001 et 2006, puis juge des enfants à Tours de 2006 à 2011, vice-présidente du TGI de Nevers de 2011 à 2015 et depuis elle était présidente du TGI de Saint-Quentin en Picardie. C'est la seconde femme à occuper le poste de chef de la juridiction mayennaise, la première c'était Elisabeth Linden entre 1985 et 1990. Le TGI de Laval a ensuite été dirigé pendant...22 ans par Jean-Patrice Douchy. Ces 5 dernières années, c'est Philippe Mury qui était en poste. Il a pris sa retraite début janvier.

Le TGI de Laval va faire sa révolution numérique

Sabine Orsel veut faire entrer son palais dans le 21ème siècle, avec la dématérialisation. Le papier, c'est bientôt fini à Laval. Mais plus que le papier, la présidente plaide pour la transformation numérique. Les magistrats vont être formés à cette grande révolution.