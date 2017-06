"Justice soit-elle" le nouveau roman noir de la Dijonnaise Marie Vindy

Auteure de romans noirs, passionnée de faits divers, chroniqueuse judiciaire et également présidente d'une association consacrée aux victimes de violences conjugales et familiales "Solidarité Femmes 21", dans son nouveau livre Marie Vindy s'inspire des Disparues de l'A6.

"Justice soit-elle" c'est le nouveau livre de Marie Vindy. Cette auteure de polar et de romains noirs est née en 1972 à Dijon, diplômée des Beaux Arts elle est aussi chroniqueuse judiciaire pour le quotidien Le Bien Public. Elle a écrit plusieurs polars dont "Une femme seule" chez Fayard en 2012, "Cavale(s)" et "Chiennes" à "La Manufacture de livres" en 2014 et 2015... Marie Vindy qui jouit depuis plusieurs années d'une solide réputation dans le milieu de l'écriture aura bientôt les honneurs de la télé.

Le week-end du 10 et 11 juin une interview réalisée par le célèbre chronique judiciaire Dominique Verdeilhan sera diffusée sur France Info TV. Pour son tout nouveau livre "Justice soit-elle", Marie Vindy, s'inspire d'une série de faits divers tristement célèbres en Bourgogne. Des affaires que la presse a baptisée "les Disparues de l'A6". Vous avez sûrement déjà entendu parler de ces meurtres perpétrés sur des jeunes femmes entre 1984 et 2005 en Saône-et-Loire.

Pour ce roman Marie Vindy n'a pas voulu avoir accès aux différents dossiers. Elle s'en est volontairement tenue à la lecture d'articles de presse et à des émissions de télé. Et si les Disparues de l'A6 sont un élément du livre. Le reste est totalement inventé, notamment son héroïne. "J'ai inventé le personnage d'une petite fille qui est toujours sur son vélo. Dans mon histoire sa mère a été assassinée, elle faisait partie de cette série de meurtres, quand la petite avait moins d'un an. Et alors que cette gamine découvre un peu plus tard un autre cadavre dans les bois avec son cousin, évidemment tout ce passé remonte à la surface. Cette petite sur son vélo, c'est le fil rouge de mon histoire."

Le Morvan comme cadre du roman

Une histoire qui n'a pas pour cadre l'autoroute A6 mais Saulieu et le Morvan. "Le Morvan est une terre assez mystérieuse qui est un bon terreau pour faire démarrer les histoires". Pour son roman Marie Vindy s'est aussi inspirée d'autres faits divers "ce que je voulais vraiment montrer, au fond, c'est la difficulté d'une personne lambda -père ou mère d'une fille assassinée de se débrouiller de ce rouleau compresseur que peut être la justice parfois et des souffrances irréversibles que ces enquêtes ont provoqué finalement sans donner de réponses".

"Justice soit-elle", huitième roman de Marie Vindy, paraît ce jeudi 8 juin 2017 chez Plon dans la collection "Sang Neuf". Prix de vente 15 euros. Elle sera en dédicace à Dijon le 16 juin à la Libraire Grangier à 17H30.