Ivre, il se met nu devant les gendarmes de Dordogne après leur avoir proposé un café

Un habitant de Thiviers (Dordogne) a été condamné à un six mois de prison par tribunal de Périgueux pour s'être déshabillé devant des gendarmes qui tentaient de l'arrêter. Il était alcoolisé au moment de son interpellation.

Cet habitant de Thiviers n'est pas capable de donner des explications ce vendredi après-midi devant le tribunal correctionnel de Périgueux (Dordogne). Il est accusé d'avoir refusé de s'arrêter devant des gendarmes qui tentaient de l'interpeller puis de s'être mis nu devant eux. Il a été condamné à un an de prison, dont 6 avec sursis probatoire avec obligation de soin. Dès la fin du procès, il a été envoyé en prison.

Ce mercredi 31 août à Thiviers, cet homme de 43 ans est en colère. Quelques jours avant, ce paysagiste s'est fait voler tout son matériel de travail. Cet auto-entrepreneur se retrouve donc au chômage technique. Il a beaucoup bu et dans un moment de colère, il décide de se débarrasser de la voiture d'un ami garée dans son propre jardin. Pour cela, il attache une sangle à l'avant de la voiture, monte dans son propre véhicule et prend la route.

"Vous êtes un danger public, vous auriez pu tuer quelqu'un" - La Présidente du tribunal

Rapidement, la sangle qui permet de tracter la seconde voiture se détache. La voiture en roue libre termine sa course dans le portail d'un autre habitant de Thiviers. Mais le prévenu persévère, attèle une nouvelle fois le convoi et redémarre. Les gendarmes sont avisés de cet accident et tombent nez à nez avec le chauffard qui vient de perdre la voiture remorquée une deuxième fois.

Il propose un café aux militaires puis se déshabille devant eux

Ce Périgourdin prend la fuite devant eux et rentre chez lui à quelques centaines de mètres, malgré les sirènes de la voiture de la gendarmerie. Déjà ivre au moment des accidents, il s'empresse de boire du Whisky en arrivant dans sa maison. Une fois au portail du fugitif, les gendarmes sont d'abord très bien accueillis, celui qui vient de prendre la fuite devant eux leur propose d'abord un café.

Les gendarmes déclinent et lui demandent de vider ses poches. Pour une raison que le prévenu n'explique pas "et ce n'est pas faute de chercher" précise-t-il devant le tribunal, il enlève son bermuda, puis sa chemise, avant de se retrouver entièrement nu devant les militaires venus l'arrêter.

Suivi pour son alcoolisme et particulièrement assidu

Jugé en comparution immédiate devant le tribunal, ce n'est pas la première fois que ce Périgourdin a affaire à la justice. Il a déjà été condamné à douze reprises jusqu'à l'année dernière pour des délits routiers de la même nature que les faits pour lesquels il était jugé ce vendredi. Son avocate, Maître Boutot explique au tribunal qu'il est particulièrement assidu dans son parcours de soin face à l'alcoolisme dont il est victime depuis son adolescence. Avec cette affaire de vol, il a brutalement rechuté, explique-t-il.