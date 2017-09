Justice : un ancien médecin anesthésiste de l'Hôpital de Château-Gontier condamné pour agressions sexuelles

Jean Ginter, 62 ans, a été condamné ce soir (jeudi 14 septembre) à 3 ans de prison dont 14 mois ferme par le Tribunal Correctionnel de Laval. Il va également être inscrit au fichier des délinquants sexuels. Il devra en outre payer près de 200.000 euros de dommages et intérêts.

Cet ancien médecin s'en est pris à 6 patientes entre 2009 et 2013. Mais en fait il aurait fait d'autres victimes : "au moins 13 auraient pu être sur le banc des parties civiles, mais les faits étaient prescrits pour certaines victimes", c'est ce qu'a révélé lors de son réquisitoire le Procureur de la République de Laval. Jean Ginter avait une technique bien rodée. Lors de consultation d'anesthésie, il proposait à ses victimes des séances de mésothérapie, pour soigner leurs douleurs. Les victimes souffraient du dos parce qu'elles étaient en fin de grossesse, ou avaient des migraines ou encore un genou douloureux. Sauf que pendant les séances de mésothérapie, et bien ces jeunes femmes se retrouvaient nues. Le médecin leur retirait leurs sous-vêtements sans rien leur dire, leur faisaient des massages sur tout le corps, et elles devaient prendre des positions dégradantes, des séances qui duraient plusieurs heures. A la barre du tribunal, on découvre un homme distingué, qui parle bien, qui est poli, qui ne se démonte pas, malgré les accusations de victimes qui décrivent toutes le même scénario. Et puis ce qui frappe aussi c'est la ressemblance des victimes. Même couleur de cheveux, même taille, même allure, même morphologie. On pourrait les prendre pour des sœurs. Le prévenu a gardé la même ligne de défense pendant les longues heures de son procès, près de 7 heures : "les injections que je leur faisais nécessitaient un examen clinique très précis pour savoir où piquer. Ma faute professionnelle c'est de ne pas avoir pris en compte la pudeur de ces patientes, mais il n'y avait aucun caractère sexuel à mes gestes, un corps nu pour moi est désexualisé." Les victimes ressortaient à chaque fois en pleurs, traumatisées par ces séances, mais elles avaient honte et ne disaient rien sauf qu'un jour, une femme a osé en parler, et la machine judiciaire s'est mise en route. Des femmes toujours traumatisées aujourd'hui par leurs agressions. Elles pleurent beaucoup pendant le procès, elles sont incapables de venir à la barre témoigner, ce sont donc leurs avocats qui vont prendre la parole, qui vont parler de femmes "cassées, brisées, humiliées, qui ont été les proies d'un prédateur sexuel." En 2013, Jean Ginter a été suspendu de ses fonctions au Centre Hospitalier, un an après il était radié de l'Ordre des Médecins. Il est interdit d'exercer à vie. L'homme n'en a pas fini avec la justice, il a fait 8 mois de détention provisoire dans le sud de la France dans le cadre d'une autre affaire d'agression sexuelle.