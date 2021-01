Quatre hommes, âgés de 29 à 43 ans, vont comparaitre ce mercredi devant le tribunal correctionnel de Montargis. Ils sont soupçonnés d'avoir organisé un trafic d'armes entre la Turquie et l'agglomération montargoise. Ils revendaient également des cigarettes contrefaites achetées en Belgique.

Justice : un trafic d'armes et de cigarettes jugé ce mercredi à Montargis

Le point de départ de cette affaire, c'est un renseignement arrivé à la Police en mars 2019. Un jeune châlettois, d'origine turque, circule dans les quartiers de Montargis pour proposer des armes de poing remilitarisées et modifiées en arme " 9mm". Le garçon n'est pas très discret au volant d'une voiture BMW cabriolet de couleur blanche. Très vite, il est identifié par les enquêteurs. Son portable et son appartement sont placés sur écoute.

Des armes de type "Zoraki" récupérées en Turquie

Sur les premières écoutes, la police entend parler "de grosses sommes d'argent", de "guns" et de "commerces". Un oncle du jeune chalettois est très vite placé sous surveillance également. Il apparait que ce quadragénaire fait régulièrement des voyages en Turquie. L'enquête montrera qu'il a ramené de ces séjours au moins une douzaine de pistolets Zoraki entre décembre 2018 et octobre 2019. Ces armes démilitarisées puis remilitarisées étaient ensuite revendues sur le Montargois entre 1.000 et 1.500 euros pièce.

La cartouche de cigarettes revendue autour de 30 euros

Grâce aux écoutes, la police réalise que le jeune châlettois fait aussi en parallèle du trafic de cigarettes contrefaites. Avec deux hommes de main, il fait régulièrement des allers-retours en Belgique pour récupérer des cargaisons de cartouches. Ce trafic, qui lui rapporte plusieurs milliers d'euros, va d'ailleurs s'intensifier à la fin de l'année 2019. Une fois, il ramène jusqu'à 50 cartouches de 10 paquets. Ces cartouches seront écoulées en quelques jours sur Montargis au prix de 30 à 35 euros la cartouche.

Ils encourent jusqu'à 10 ans d'emprisonnement

Le 1er février 2020, trois des protagonistes sont interpellés sur la route par la Police avec des cartouches de cigarettes. Ils rentrent justement de Belgique. Le lendemain, l'oncle de l'organisateur principal des trafics est à son tour arrêté. Ces 4 hommes, dont 3 sont en détention provisoire depuis février 2020, vont donc être jugés ce mercredi à Montargis pour acquisition, détention, transport et cession d'armes de catégorie A et associations de malfaiteurs. Ils encourent de 5 à 10 ans de prison.