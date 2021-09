Justice : une figure du grand banditisme stéphanois condamnée à 11 ans de prison

"Le temps passe, les juges passent, sa responsabilité demeure", avait résumé dans la matinée l'avocat général Eric Mazaud, réclamant 12 ans de prison et 300.000 euros d'amende contre cet homme de 49 ans. Il était décrit comme le "principal responsable" d'un réseau d'importation de cannabis depuis l'Espagne à destination de la région lyonnaise. Figure insaisissable du banditisme lyonnais et stéphanois, Belayati, surnommé "tête d'ampoule" du fait de sa calvitie, était jugé pour trafic de stupéfiants en bande organisée.

"Tête d'ampoule" conteste son niveau de responsabilité

Interpellé le 25 mars 2019 en Espagne, le natif de Rive-de-Gier (Loire) a fait opposition du verdict prononcé par défaut en 2007, le condamnant à 15 ans de réclusion criminelle. L'affaire porte sur la logistique de neuf convois de cannabis organisés entre 2002 et 2004, dont un stock de 950 kg de résine de cannabis saisi par la police judiciaire dans un hangar de Corbas, près de Lyon. Selon l'avocat général, "ce métier immensément lucratif" a alimenté un train de vie luxueux, avec notamment la construction d'une villa en Algérie. Rachid Belayati a contesté les évaluations de sa fortune supposée, estimant que les enquêteurs n'avaient pas tenu compte du taux de change entre euros et dinars. Pour son avocate, Me Roksana Nazersadeh, c'est un autre personnage non identifié, surnommé "le Patron" dans le dossier, qui a été le véritable fournisseur du réseau.

Rachid Belayati a également été condamné à 100.000 euros d'amende.