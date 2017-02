Justine tuée par un train : la SNCF relaxée, "expliquez-moi" demande la maman

Le 2 juillet 2010, Justine perdait la vie dans la halte ferroviaire d'Audrieu (Calvados). La jeune fille de 17 ans avait été percutée par un train alors qu'elle traversait la voie sur un passage aménagé. Près de sept ans plus tard, le tribunal de Caen décide de relaxer la SNCF.

La SNCF et RFF étaient poursuivis pour homicide involontaire. Près de sept ans après la mort de Justine à la halte gare d'Audrieu (Calvados), le tribunal relaxe les deux entreprises au pénal. La jeune fille est morte renversée par un train alors qu'elle traversait la voie sur un passage aménagé. Aujourd'hui une passerelle a été construite pour les piétons.

Expliquez-moi"

La SNCF est cependant condamnée à verser 105.000 euros aux proches de Justine et 45.000 euros au fond de garantie. Un jugement incompréhensible pour la maman de Justine, Sandrine Colette : "Si on me donne de l'argent, c'est qu'on reconnait quelque chose mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Je veux faire reconnaître les responsabilités. Ma fille est morte tuée par un train en passant là où elle devait traverser et elle n'est plus là : expliquez-moi, je ne comprends pas."

Une différenciation entre culpabilité et responsabilité civile"

Pour l'avocat de RFF (Réseau ferré de France devenu depuis SNCF Réseau), Maître Thierry Dalmasso, la relaxe s'explique : "Le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas de délit d'homicide involontaire mais la responsabilité civile est retenue".