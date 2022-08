Karting à la prison de Fresnes : l'organisateur reconnaît "un acte controversé"

L'organisation au sein de la prison de Fresnes d'épreuves inspirées du jeu télévisé "Koh Lanta" au profit d'associations caritatives était un "acte controversé", a admis lundi sur CNews l'organisateur tout en assurant que "le but n'était pas de choquer". Baptisé "Kohlantess", cet événement, organisé le 27 juillet, rassemblant détenus, surveillants et jeunes de Fresnes (Val-de-Marne), a provoqué l'indignation de plusieurs personnalités de droite et d'extrême-droite après la diffusion d'une vidéo vendredi sur les réseaux sociaux montrant notamment une course de karting dans la cour de la prison.

"On ne devrait pas réduire notre démarche à du karting" - Enzo Angelo Santo, producteur de "Kohlantess"

"Tout était dans les règles. On ne s'attendait pas à ça" de la part du ministère de la Justice, a expliqué Enzo Angelo Santo, producteur de "Kohlantess" en assurant que le ministère avait validé cette manifestation. "Le but était de montrer, pendant un instant, un moment d'humanité entre détenus, surveillants et jeunes du quartier", a-t-il ajouté.

"On ne devrait pas réduire notre démarche à du karting", a-t-il insisté en précisant que "l'ensemble des détenus" ayant participé à l'émission étaient "des gens aptes à se réinsérer" et "en parcours scolaire". Si des personnes détenues pour de courtes peines "sont réduites à manger, dormir, manger, dormir avec éventuellement une heure de sport, elles seront en marge de la société en sortant", a estimé M. Angelo Santo.