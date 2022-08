Karting à la prison de Fresnes : le syndicat national pénitentiaire FO demande "qu'on remette de l'ordre"

"Nous demandons que le directeur de Fresnes soit remplacé et qu'on remette de l'ordre dans cet établissement", a déclaré ce dimanche sur franceinfo Emmanuel Baudin, secrétaire général du syndicat national pénitentiaire FO. Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti a annoncé samedi avoir "ordonné une enquête" administrative après l'organisation au sein de la prison de Fresnes (Val-de-Marne) d'épreuves inspirées du jeu télévisé "Koh Lanta" au profit d'associations.

"Dès le 29 juillet, on l'avait dénoncé dans un communiqué en disant que cela desservait", s'indigne Emmanuel Baudin. Cet événement, baptisé "Kohlantess", avait eu lieu le 27 juillet au sein de l'établissement du Val-de-Marne, mais une vidéo a été diffusée vendredi, notamment sur Youtube, suscitant aussitôt une vive polémique. Trois équipes - détenus, surveillants et habitants de Fresnes - s'affrontaient lors d'épreuves variées : questionnaire, karting, mime ou tir à la corde au-dessus d'une piscine.

"On comprend que cela puisse choquer nos concitoyens parce que ça nous a choqués aussi" - Emmanuel Baudin, secrétaire général du syndicat national pénitentiaire FO

"C'est ça qui nous choque, ce sont les images, le coût. Deux détenus ont fait du karting. On a dépensé autant d'argent pour deux détenus sur une prison qui compte plus de 1 000 détenus", appuie le représentant syndical. Tous les ans on fait des choses pour les associations, on le fait discrètement, avec les détenus, les personnels de surveillance. Là, on est vraiment dans l'extrême et on comprend que cela puisse choquer nos concitoyens parce que ça nous a choqués aussi."

Des sanctions contre le directeur

Selon le syndicat, le directeur doit être sanctionné : "depuis qu'il a pris ses fonctions, on voit Fresnes décliner au niveau de la gestion à l'intérieur. Il faut remettre de l'ordre à Fresnes". Emmanuel Baudouin avance même que "ce n'est pas la première opération qu'il fait et cela ne correspond pas à la réinsertion et à ce que l'on doit faire pour rapprocher les détenus et les surveillants."

Le syndicat ne rejette toutefois pas l'entière responsabilité de ce qu'il estime comme un fiasco sur le directeur : "[il] a dû avoir des validations au-dessus de lui, il n'a pas fait ça tout seul". Mais réclame tout de même une sanction symbolique, "nous demandons que le directeur de Fresnes soit remplacé, qu'on remette de l'ordre dans cet établissement et qu'on s'occupe de le rénover. Les conditions de détention sont terribles, les conditions de travail des personnels sont insupportables et c'est à ça qu'il faut qu'on s'attelle."