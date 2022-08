Karting à la prison de Fresnes : "Une activité de prévention, pas de réinsertion", se défend le directeur

"Je comprends l'émoi mais Fresnes ce n'est pas ça", se défend le directeur du centre pénitentiaire de Fresnes, quatre jours après le début de la polémique "Kohlantess" et ses vidéos de course de karting dans la cour de la prison. C'est la première fois que Jimmy Delliste s'exprime, à l'occasion d'une visite parlementaire de la députée Renaissance Caroline Abadie, suivie par franceinfo. "C'était une activité de prévention, pas de réinsertion", poursuit-il.

Même si il reconnait que "le choix des épreuves était inadapté", le directeur de l'établissement pénitentiaire reste convaincu que cette journée "avait énormément de sens". "La genèse du projet, c'était que la prison fasse passer un message auprès des jeunes du quartier", explique-t-il, en rappelant que "le but était aussi de concourir pour une association" et "l'occasion pour les surveillants d'acquérir du respect et de l'autorité auprès des détenus".

Ce samedi 20 août, le ministre de la Justice annonçait avoir ordonné l'ouverture d'une enquête administrative après l'organisation d'épreuves inspirées du jeu télévisé Koh Lanta dans la prison de Fresnes, au profit d'associations. La vive polémique est née sur les réseaux sociaux, en particulier de la part de l'extrême droite et de la droite, après la publication de vidéos de ces épreuves. Le directeur de la prison explique ce mercredi que "les jeunes l'ont fait pour leur association et les surveillants pour une association du personnel en mémoire d'une de leur collègue décédée".

Macron approuve le recadrage de Dupond-Moretti

"Beaucoup de nos compatriotes ont pu être choqués par ce qu'ils ont pu voir dans nos prisons", réagissait ce mercredi matin Emmanuel Macron, estimant qu'Eric Dupond-Moretti avait "eu raison de rappeler là aussi ce qu'il convient de faire et de ne pas faire." Le chef de l'Etat s'exprimait en préambule du conseil des ministres de rentrée à l'Elysée, ajoutant que "La peine a un sens dans la société, elle ne vaut pas exclusion de tout, elle a vocation ensuite à permettre de réinsérer" et appelant à ne "pas nourrir le trouble" dans un contexte global déjà difficile.