Ouverture du procès des photos de Kate Middleton topless

Six personnes comparaissent ce mardi devant la justice à Nanterre (Hauts-de-Seine) pour avoir publié des photos seins nus de la duchesse de Cambridge Kate Middleton, prises lors d'un séjour du couple princier en Vaucluse en 2012.

L'affaire des photos de Kate Middleton seins nus est jugée ce mardi devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Ces photos ont été prises en Vaucluse et certaines ont notamment été publiées le 7 septembre 2012 par le quotidien La Provence : on y voit la duchesse de Cambridge en maillot de bain aux côtés de son époux, le prince William.

Des photos du couple et de la propriété sont aussi parues dans Vaucluse Matin. Ils passaient alors des vacances dans la propriété d'un neveu de la reine à Viens, au pied du Ventoux.

Une semaine plus tard, ce sont d'autres photos qui paraissent dans la presse hebdomadaire people. Elles ont été prises le même jour, mais on y voit une princesse plus dénudée, les seins nus. C'est Closer qui avait publié ces clichés.

La BBC avait alors relaté la réaction du couple par la voix du porte-parole du Prince de Galles :

"Ils ont été extrêmement attristés d'apprendre qu'une publication française et un photographe ont envahi leur vie privée d'une manière si grotesque et totalement injustifiable."

Une plainte avait été déposée pour atteinte a la vie privée, mais toute la question sera d'identifier lequel des paparazzi a laissé sortir la photo. Au moins trois photographes étaient postés avec leurs téléobjectifs. Le quotidien La Provence avait reconnu avoir envoyé une photographe, mais a toujours démenti être concerné par les photos incriminées.

Plusieurs personnes ont été mises en examen : la directrice de la rédaction de Closer, le président du groupe de presse, le directeur général de La Provence, sa photographe et deux autres photographes indépendants. Six personnes convoquées ce mardi à la barre du tribunal correctionnel de Nanterre.