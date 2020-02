KELEIER NOZ Les informations en langue bretonne Katell Uguen

An ekonomiezh e bro Sina a zo tapet ivez gant ar C'horonavirus. Ober hep e bellgomzer hezoug 'pad ur sizhunvezh, ka't oc'h ?

La vie s'est arrêtée dans 24 provinces chinoises à cause du coronavirus. (WUHAN )

Région Bretagne, France

Coronavirus

Derc'hel a ra ar C'horonavirus d'ober e reuz dre ar bed. Ekonomiezh bro Sina a gouezh en he foull, priz an dour-tan a zo izel e Bro C'hall abalamour d'an dra-se. Michel Guillaume a zo e penn ar stal Olmix e bro Vietnam. Eno ivez eo spourontet ar boblañs gant Coronavirus.

Ha Hongkonk n'eus lakaet un dispell ret evit an holl dud o tont deus Sina ar c'hevandir.

Hep pellgomz

Ha ka't 'vefemp da chom ur sizhunvezh-pad hep hor pellgomzerioù hezoug ? Ar sizhunvezh bedel hep telefon chakod a vez dalc'het 'vit an deizioù. Tudi Crequer a zo bet da wel' Loiz Stervinou e Sant Wazeg. N'eo ket bet re ziaes dezhañ chom hep implij e hezoug ar sizhun mañ.

