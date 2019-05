Kenavo la Ligue 2 : Les affiches vont elles porter malheur au Stade Brestois ?

Brest, France

La Ligue 1, les footballeurs et les supporters brestois en rêvent depuis plusieurs semaines, sans avoir pu pour l'instant concrétiser. On l'espérait il y a deux semaines à la faveur de savants calculs, on l'attendait la semaine dernière grâce à une victoire certaine face à Béziers, et pourtant elle échappe toujours à Brest. Cette fois-ci, c'est la bonne, sans doute : en cas de victoire contre Niort, le 11e du championnat ce vendredi soir, le Stade Brestois dira au revoir à la Ligue 2.

Vendre la peau du Chamois avant de l'avoir tué

Pourtant, ces panneaux affichés à l'entrée de la ville ne laissent pas indifférents les Brestois. Pour Claudie, riveraine du Stade Francis Le Blé, c'est un peu tôt : "Vu ce qui s'est passé d'autres fois, il faut toujours être prudent. Kenavo la Ligue 2, ça nous fait peur, parce qu'on se demande s'ils ne vendent pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué". En l'occurrence, la peau du Chamois Niortais. Pour Kilian, ça va carrément porter la poisse cette histoire ! "Ces conneries, je sens qu'on ne va pas passer ! En plus on a perdu contre Béziers, c'est chaud ! Tous leurs panneaux Kenavo la Ligue 2, je sens qu'on va se faire avoir !"

Fêter ça à la maison

Mais peut-être que tout était calculé. C'est l'avis Adrien : "Contre Béziers on s'est dit, on est à l'extérieur, on n'a pas envie de fêter ça ! Là on est chez nous, on va fêter ça tous ensemble, ça va être beaucoup mieux".

Cette affiche, c'est même sans doute une motivation supplémentaire "pour pas qu'on ait l'air ridicule", explique Yann. "Vu les panneaux qu'on a mis, on aurait l'air con !".

Alors superstition ou vrai danger ? réponse ce soir à 20h45, pour Brest-Niort. Match à vivre sur France Bleu Breizh Izel dès 20h.