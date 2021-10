Kerlédé : après les tirs de mortier, 2 jeunes condamnés à 18 mois ferme

Après les tirs de mortier d'artifice sur la police dimanche soir dans le quartier de Kerlédé à Saint-Nazaire, 2 jeunes de 20 et 22 ans ont été condamné pour embuscade et violences, en comparution immédiate, à 18 mois de prison ferme. Ils ont été placés sous mandat de dépôt.

"J'étais là, comment dire, pour une sorte de manif. On en avait marre de se faire gazer par les policiers". En garde à vue, l'un d'eux reconnaît à mot couvert le guet-apens, mais à la barre, tous vont nier. "Vous avez été interpellé avec un mortier d'artifice à la main", dit la présidente. "Oui, c'était un soir de match de foot madame". "Arrêtez un peu", rétorque la juge. "J'ai rien vu, j'était trop ivre", assure le plus âgé qui a, ce soir-là, escaladé les grilles de l'école primaire pour échapper à la police."Vous êtes drôlement agile quand vous êtes ivre" répond du tac au tac la présidente. "J'ai rien fait, je regardais la mer garé dans ma voiture" dit le plus jeune. Réponse cinglante : "c'est sûr qu'on voit bien la mer la nuit". Faute de preuve, c'est lui qui sera donc relaxé. La présidente aura ainsi alterné entre agacement et ironie tout au long du procès.

les habitants ne peuvent même plus rentrer chez eux

Ce dimanche soir, des jeunes au visage dissimulé ont allumé un feu pour faire barrage au milieu de la route et visé les policiers à leur arrivée avec des tirs de mortier d'artifice. Le 17 aura reçu pas loin d'une quarantaine de coups de fils d'habitants ce soir-là.

Une embuscade de ce genre, c'est du jamais vu à Saint-Nazaire selon le parquet et l'avocate des parties civiles. Depuis quelques mois, le hall du 5 rue Ambroise Paré est devenu un point de deal, selon Maître Sylvie David qui représente les 8 policiers ainsi que le bailleur social Silene : "les habitants ne peuvent même plus rentrer chez eux, il y a eu plusieurs mains courantes déposées ces dernières semaines, et au cours des interventions policières, les prévenus ont tous été contrôlés plusieurs fois. L'un d'eux faisant le guet devant le hall assis sur une chaise". "On n'est pas à Chicago ici, il faut remettre de l'ordre" assène de son côté la procureure Sylvie Canovas qui réclame des sanctions sévères. "C'est un procès pour l'exemple, un procès bâclé" dénonce la défense. Mais entre le pistolet calibre 7.65, les liasses de billets, et la drogue retrouvés en perquisition, les juges ont tranché : ce sera 18 mois ferme pour les 2 prévenus les plus âgés. Ils repartent immédiatement en prison. A la sortie du tribunal, les proches des prévenus bouillonnent : "bande de chien" lance l'un d'eux aux policiers parties civiles. La police et les CRS devaient patrouiller encore une fois ce jeudi soir dans le quartier de Kerlédé.