Inculpé d'agression sexuelle, l'acteur américain Kevin Spacey plaide non coupable

L'acteur américain Kevin Spacey a été formellement inculpé lundi d'agression sexuelle au terme d'une courte audience dans un tribunal de Nantucket (Massachusetts). Accusé par un jeune homme, l'acteur de 59 ans a plaidé non coupable selon plusieurs médias locaux.

L'acteur américain Kevin Spacey a été formellement inculpé pour l'agression sexuelle d'un jeune homme de 18 ans en 2016, un chef d'accusation passible de cinq ans d'emprisonnement dans le Massachusetts où s’est tenue l'audience.

Selon plusieurs médias locaux, le comédien ne s'est pas exprimé mais a plaidé non coupable, conformément à ce qu'il avait annoncé. La star déchue de la série télévisée "House of Cards" avait demandé à se faire représenter par ses avocats, mais le juge Thomas Barrett a refusé, le contraignant à se présenter devant le magistrat vers 11H00 (16H00 GMT) ce lundi.

Des dizaines d'accusations

Âgé de 59 ans, l'acteur deux fois oscarisé pour son second rôle dans "Usual Suspects" en 1996 et son premier rôle dans "American Beauty" en 2000, fait l’objet d’une série d’accusations de harcèlement et d’agressions sexuelles depuis octobre 2017.

Le jeune homme à l'origine de cette inculpation affirme que Kevin Spacey (Fowler, de son vrai nom) lui a mis, à plusieurs reprises, la main dans le pantalon et a saisi son sexe alors qu'ils discutaient dans un restaurant de Nantucket, le 7 juillet 2016. Kevin Spacey aurait auparavant incité la victime présumée, qui travaillait comme serveur au sein de l'établissement, à boire de l'alcool. Les enquêteurs disposent d'une vidéo tournée par le serveur avec son téléphone au moment des faits.

Persona non grata sur les plateaux de tournage

Deux autres enquêtes sont en cours à Los Angeles mais aussi à Londres, où le comédien a été le directeur artistique de l'un des plus prestigieux théâtres, The Old Vic, de 2004 à 2015. Selon l'acteur mexicain Roberto Cavazos cité par l'AFP, il "suffisait d'être un homme de moins de 30 ans pour que M. Spacey se sente libre de nous toucher".

Kevin Spacey n'est plus apparu à l'écran ou sur une scène depuis la publication des premières accusations le visant. Le réalisateur Ridley Scott a ainsi tourner avec un autre acteur (Christopher Plummer) des scènes de son film "Tout l'argent du monde" dans lesquelles jouait, à l’origine, Kevin Spacey.