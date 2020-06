Une jeune femme enlevée à Gien, le GIGN intervient pour la libérer et arrêter les deux ravisseurs

Le procureur de la République de Montargis confirme cette information révélée par Le Parisien/Aujourd'hui en France : deux hommes de 21 et 27 ans ont été arrêtés jeudi soir, en Seine-et-Marne, par les gendarmes d'élite du GIGN, sur une aire d'autoroute. Ils avaient enlevé, plus tôt dans la journée, à Gien (Loiret), une jeune femme qui est la compagne d'un homme avec qui ils sont en litige commercial. Cette dernière est saine et sauve.

Un litige commercial

Au départ, un habitant de Gien, âgé de 21 ans, devait acheter à l'un de ces jeunes, une société de location de véhicules basée à Bagnolet, mais la transaction (d'un montant inférieur à 10 000 euros, précise la substitut du procureur Emilie Petrovski) ne s'est pas faite, ce qui a fortement déplu aux vendeurs. Ils ont décidé de se rendre à Gien, dans le Loiret, pour régler ce litige.

Ils enlèvent une jeune femme en pleine rue à Gien

Après avoir patienté toute la nuit de mercredi à jeudi dans leur voiture, devant la maison de l'homme avec qui ils ont ce litige, les deux jeunes décident d'enlever sa compagne, âgée de 20 ans, au moment où elle sort de leur maison pour se rendre au travail, vers 13h00. La scène se déroule en pleine rue, à Gien. "Elle est mise de force à l'arrière de leur voiture", précise la substitut du procureur de la République de Montargis qui explique que "s'il n'y a pas eu de violence physique, il y a eu une contrainte morale forte" exercée sur la jeune femme qui "sert de monnaie d'échange".

Le GIGN prend les choses en main

Ces derniers envoient un SMS au compagnon de la jeune femme pour exiger de l'argent. L'homme alerte alors les gendarmes. Aussitôt, la section de recherches de la gendarmerie d'Orléans et l'unité d'élite du GIGN sont mobilisées : selon Le Parisien, le GIGN échange par messages avec les deux ravisseurs et fait semblant d'accepter une remise de rançon (ce que le parquet de Montargis ne souhaite ni confirmer ni infirmer). Un lieu de rendez-vous est fixé, sur une aire d'autoroute de Nemours, en Seine-et-Marne.

Tout est bien qui finit (à peu près) bien pour la jeune femme enlevée

A 19h40, les gendarmes d'élite n'ont aucun mal à arrêter les deux ravisseurs et libérer la jeune femme. Ils n'opposent aucune résistance et semblent même dépassés par la situation, explique le parquet de Montargis, qui salue "la réactivité des enquêteurs dans ce dossier". La jeune femme n'est pas blessée, mais est choquée.

Les deux hommes, en garde à vue dans les locaux de la section de recherches de la gendarmerie d'Orléans, devraient être jugés en comparution immédiate mercredi prochain devant le tribunal correctionnel de Montargis, indique la substitut du procureur Emilie Petrovski. La qualification retenue n'est pas encore déterminée, mais ce ne sera pas "enlèvement et séquestration en vue de la commission d'un crime ou d'un délit". Ils n'ont pas le profil de délinquants chevronnés et organisés, et ne sont pas connus de la justice pour des faits de violences (uniquement des délits routiers mineurs).