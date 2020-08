Loïc, Savoyard, participe à la nouvelle saison de Koh-Lanta

Un Savoyard participe à la nouvelle saison de Koh-Lanta "les 4 Terres", qui sera diffusée sur TF1 à partir de ce vendredi soir. Cette année, les aventuriers ont été regroupés en équipes régionales : les Verts pour l'Est, les Bleus pour le Sud, les Violets pour le Nord et les Oranges pour l'Ouest.

Loïc fait donc partie de la tribu de l'est, celle des Verts. A seulement 20 ans, cet habitant d'un village situé dans la partie savoyarde du massif de la Chartreuse est le benjamin de l'aventure. Un fonceur, simple, généreux et adepte des sports extrêmes. "Depuis tout petit je suis casse-cou, toujours dans l'extrême", confie le jeune candidat dans la vidéo de présentation de l'équipe verte. "Je suis Savoyard et fier de l'être, parce que je trouve que c'est le plus beau département de France."

"Même si ma mère est hollandaise, et que mon père est breton, je suis né en Savoie, et du coup ça me tient beaucoup à cœur de pouvoir représenter la région", nous confie Loïc. Alors ce format inédit, par équipes régionales, ça l'a tout de suite séduit : "on ne se dépasse pas que pour nous-mêmes, on se dépasse aussi pour notre région, donc ça donne une petite pression supplémentaire, mais une bonne pression."

"Je rêvais de raclette"

Le pire pour Loïc concernant la vie sur une île déserte ? Ni les soucis d'hygiène, ni les bestioles, mais le manque de nourriture, et là aussi l'aventurier pense en bon Savoyard : "c'est vrai que je rêvais de raclette", s'amuse le jeune homme. En tout, 24 candidats s'affrontent à partir de ce vendredi soir, et Loïc n'y est pas allé pour faire de la figuration : "bien sûr, j'y suis allé pour gagner, et pour montrer qu'un petit gars de la Chartreuse peut faire de grandes choses, et qu'on peut avoir 20 ans et faire Koh-Lanta."

Les autres candidats de la "Tribu de l'Est" :

Laurent, 48 ans, professeur d’histoire-géographie en Isère.

Laurent Vu/ALP/TF1. © Radio France

Hadja, 28 ans, handballeuse professionnelle venue de la Marne.

Laurent Vu/ALP/TF1. © Radio France

Bertrand-Kamal, 30 ans, animateur et responsable de clubs de vacances de Dijon.

Laurent Vu/ALP/TF1. © Radio France

Alexandra, 32 ans, maman de deux petites filles et comptable installée dans le pays de Gex, dans l’Ain.

Laurent Vu/ALP/TF1. © Radio France

Joaquina, 38 ans, boulangère, installée dans le Rhône.