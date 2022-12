Kurdes tués à Paris : le principal suspect placé à l'isolement

Le principal suspect dans l'attaque contre des kurdes, qui a fait trois morts vendredi 23 Décembre rue d'Enghien, dans le 10eme arrondissement de Paris, a été placé à l'isolement, selon nos confrères de franceinfo. Le conducteur de train à la retraite est incarcéré sous le régime de la détention provisoire depuis le lundi qui a suivi. Il est mis en examen pour "assassinat en raison de la race, l'ethnie, la nation ou la religion", "acquisition et détention non autorisées d'arme de catégorie B" et "port d'arme de catégorie B prohibé". Des chefs d'accusation de nature à justifier des mesures de vigilance, telles que ce placement à l'isolement.

