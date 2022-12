Kurdes tués à Paris : le suspect reconnaît une "haine des étrangers pathologique"

Dépressif, suicidaire et raciste, on en connaît plus ce dimanche sur le profil de l'homme de 69 ans, arrêté pour avoir tué trois personnes vendredi devant un centre culturel kurde dans le 10e arrondissement de Paris. En garde à vue, l'homme de 69 ans a reconnu ressentir une "haine des étrangers pathologique" et avoir d'abord voulu tuer des étrangers à Saint-Denis, a annoncé dimanche la procureure de Paris Laure Beccuau. Samedi, sa garde à vue a été levée en raison de son état de santé, notamment psychologique.

ⓘ Publicité

L'homme, dont la garde à vue a été levée samedi pour des raisons de santé et qui a été conduit à l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police, s'est décrit comme "dépressif" et "suicidaire", précisant avoir "toujours eu envie d'assassiner des migrants, des étrangers" depuis un cambriolage à son domicile en 2016, indique ce dimanche la procureure de la République de Paris Laure Beccuau.

"J'ai toujours eu envie d’assassiner des migrants, des étrangers"

Lors de sa garde à vue, le sexagénaire a déclaré "avoir été victime d’un cambriolage à son domicile en 2016" , qui aurait déclenché chez lui une "haine des étrangers devenue complètement pathologique", précise Laure Beccuau. Il s'est décrit comme "dépressif" et "suicidaire", ajoute le parquet. Lors des auditions, il a précisé : "Mais avant de me suicider, j'ai toujours eu envie d’assassiner des migrants, des étrangers, depuis ce cambriolage."

Il considère ce cambriolage "comme déclencheur d'une 'haine des étrangers devenue complètement pathologique'", a-t-elle rapporté dans un communiqué. Le suspect, un conducteur de train retraité de nationalité française, a violemment frappé ses cambrioleurs. Il a été condamné le 30 juin dernier à douze mois d'emprisonnement pour des violences avec armes, condamnation dont il a fait appel.

Des précisions sur l'attaque de vendredi

Le jour des faits, il s'est "d'abord rendu tôt le matin à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), muni de son arme et de ses munitions, pour commettre des meurtres sur des personnes étrangères", relate la procureure. Arrivé sur place, il a renoncé "compte tenu du peu de monde présent et en raison de sa tenue vestimentaire l'empêchant de recharger son arme facilement", a-t-elle ajouté, précisant qu'un titre de transport et les premières exploitations de la vidéoprotection corroboraient ce déplacement.

Revenu au domicile de ses parents à Paris, il "décide ensuite de se rendre à pied rue d'Enghien où il sait que se trouve le centre kurde, connaissant ce quartier" proche. Le sexagénaire a indiqué en vouloir "à tous les migrants" et expliqué "s'en être pris à des victimes qu'il ne connaissait pas, précisant en vouloir aux Kurdes pour avoir 'constitué des prisonniers lors de leur combat contre Daesh (l'organisation Etat islamique, ndlr) au lieu de les tuer'", détaille Mme Beccuau.

Volonté de mettre fin à ses jours

L'homme a précisé "ne pas avoir fixé à l'avance le nombre de victimes mais avoir eu l'intention d'utiliser toutes les munitions et de se suicider avec la dernière balle", selon la procureure. Lors de son interpellation dans un salon de coiffure où il avait été maîtrisé avant l'intervention de la police, ont été découverts son arme, "quatre chargeurs contenant au total 14 munitions, une boîte de 25 munitions".