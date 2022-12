Kurdes tués à Paris : portrait des victimes, qui vivaient en région parisienne

Lundi 26 décembre, une marche blanche a été organisée à Paris, en mémoire des Kurdes tués par balles trois jours plus tôt.

Fidan Unlubayir est bénévole au Conseil démocratique kurde de France (CDK-F). C'est aux abords des locaux de cette organisation représentative des Kurdes, rue d'Enghien à Paris, que trois personnes ont été tuées, vendredi 23 décembre. Avant le départ d'une marche blanche en leur mémoire, ce lundi, Fidan Unlubayir regarde, les larmes aux yeux, le portrait de son amie Emine Kara, qui fait partie des victimes.

"C'était une personne très douce, gentille, qui militait activement pour les droits des femmes. C'était elle qui coordonnait la préparation des manifestations pour nos trois camarades victimes d'un attentat terroriste, le 9 janvier 2013. Elle était toujours aux petits soins, elle pensait à tout le monde, et était très tolérante."

Selon Fidan Unlubayir, la militante avait quitté la Turquie dans les années 1990, "période où des villages ont été brûlés, où des milliers de personnes ont été déplacées par l'armée turque." Elle part au Kurdistan irakien. Récemment, elle combat contre le groupe Etat islamique, selon le CDK-F, et arrive en région parisienne il y a environ un an. Elle demande l'asile politique, sans succès.

Les portraits des trois membres de la communauté kurde tués vendredi 23 décembre, à Paris. © AFP - Magali Cohen

A côté du portrait d'Emine Kara, celui d'un chanteur kurde : Mir Perwer. "Il était persécuté en Turquie parce qu'il chantait en Kurde", explique Fidan Unlubayir. Lui aussi a trouvé refuge près de Paris, et a marqué les autres membres de la communauté. "Il avait une voix magnifique, je la décrirais comme en or, une voix kurde authentique ", analyse la bénévole.

"On se croisait, je l'ai souvent entendu chanter dans la cafétéria. On a un groupe culturel, qui s'occupe de cours de musique, et il était membre de ce groupe, d'où sa présence régulière dans le centre", détaille-t-elle.

La troisième personne qui a perdu la vie dans cette attaque s'appelle Abdulrahman Kizil. "Je le voyais souvent, je ne connaissais pas son nom, mais il fréquentait souvent le centre" conclut Fidan Unlubayir.