Kurdes tués à Paris : SOS Racisme "salue" la reconnaissance du caractère "raciste" par la justice

Invité de France Bleu Paris ce mardi matin, Dominique Sopo, président de SOS Racisme, a salué la reconnaissance par la justice du caractère "raciste" de l'attaque contre des Kurdes perpétrée le 23 décembre à Paris, rue d'Enghien, qui a tué trois personnes. L'association SOS Racisme a fait savoir qu'elle se consitue partie civile dans ce dossier. Lundi, le principal suspect de la fusillade a été mis en examen pour "assassinat en raison de la race".

"On salue cette décision dans la mesure où il faut que la justice qualifie correctement les faits et qu'a minima nous sommes bien sur des assassinats et des tentatives d'assassinats racistes, comme exprimé par l'auteur des faits", souligne le militant. Dominique Sopo s'en félicite d'autant plus que la justice n'avait pas reconnu le caractère raciste de l'attaque à coups de sabre perpétrée par ce même homme contre un camp de migrants, il y a un an.

"Une hausse des menaces verbales à travers des discours de reponsables politiques"

Pour le président de SOS Racisme, "ce qui s'est passé rue d'Enghien est une illustration de cette dimension que nous avons dans notre pays depuis plusieurs mois, dans l'espace médiatique, dans l'espace politique, dans l'espace intellectuel, en matière d'excitation de haine, de défiance vis-à-vis des étrangers ou des personnes d'origine immigrée".

Il dénonce la "hausse" de la menace provenant de l'ultra-droite, qui s'appuie selon lui sur une "hausse des menaces verbales à travers des discours de responsables politiques", comme Eric Zemmour, candidat d'extrême droite à l'élection présidentielle de 2022, ou comme le député Rassemblement national Grégoire de Fournas qui a crié la phrase "Qu'il retourne en Afrique" alors que le député La France insoumise Carlos Martens Bilongo s'exprimait à l'Assemblée nationale. "Nous sommes dans un contexte où, de façon générale, l'extrême droite a réussi à repousser les limites de ce qui peut être dit dans l'espace public", déplore-t-il.