Kurdes tués à Paris : une marche blanche organisée ce lundi

Une marche blanche est organisée ce lundi 26 décembre en hommage aux victimes de l’attentat perpétré devant un centre culturel kurde vendredi à Paris, à l'appel du Conseil Démocratique Kurde.

Le cortège en hommage aux trois morts et trois blessés partira à midi du 16 rue d’Enghien à Paris, lieu de la fusillade, et se dirigera vers le 147 rue La Fayette, où trois militantes kurdes avaient été tuées 10 ans plus tôt. La marche blanche veut également condamner ces actes terroristes et dénoncer l’impunité des crimes politiques.

Le Conseil Démocratique Kurde en France rappelle qu’Emine Kara, responsable du Mouvement des Femmes kurdes, Mîr Perwer, chanteur kurde en exil, et Abdulrahman Kizil, un homme kurde qui fréquentait régulièrement l’association, ont perdu la vie dans l’attentat terroriste contre le siège du CDK-F.