L'A 13 en Normandie, prochaine autoroute sans barrières de péage en France

L'autoroute A13 sera la première autoroute française convertie en flux libre. Un chantier annoncé en décembre 2022 par Jean Castex alors premier ministre. En 2026, les 210 kilomètres entre Paris et Caen ne compteront plus un seul péage.

Simulation du péage de Buchelay sur l'A13 près de Mantes la Ville en flux libre - Sanef

En flux libre, plus besoin de s'arrêter ni même de ralentir

La disparition des barrières de péage réjouit Freddy en plein pique-nique sur l'aire d'Annebault dans le Calvados. Cet habitué des autoroutes n'aime pas perdre son temps, il s'est déjà équipé d'un boitier télépéage pour gagner du temps mais s'il pouvait ne plus avoir à s'arrêter du tout, "ce serait merveilleux d'avoir un tel système, vous n'auriez plus à attendre".

En supprimant les cinq péages de l'A13, le trajet se fera partout à la même vitesse. C'est plus rapide et plus sûr aussi selon Chantal toujours un peu stressée par "les ralentissements et habituels changements de file" à l'approche des barrières de péages.

Les premiers péages disparaitront fin 2024 sur l'A13

Les travaux se dérouleront en deux temps explique la Sanef, la société des autoroutes du Nord et de l'Est de la France. La première phase sera lancée dans la deuxième moitié de 2024 avec la suppression des deux premières barrières de péage, les autres seront progressivement démontées pour passer complètement l'A13 en flux libre en 2026 détaille Arnaud Quémard qui précise que leur destruction permettra de "rendre 28 hectares de terre à la nature".

Moins de péages, c'est aussi moins de pollution à la clé souligne le directeur général de la Sanef : "le fait de s'arrêter et de redémarrer crée une surconsommation, c'est l'équivalent de la consommation annuelle de 11 000 véhicules. La suppression de ces péages permettra "d'économiser 30 000 tonnes de CO2 "

Une autoroute sans barrières mais avec péage !

"L'idée est bonne mais je préfèrerais peut-être une autoroute sans péage" sourit Christian qui devra toujours payer pour circuler sur cette autoroute. Des portiques équipés de capteurs et de caméras enregistreront votre plaque d'immatriculation lors de votre passage, ce qui permettra ensuite de vous identifier et de régler la note.

Des portiques comme celui sur l'A4 en Moselle permettront de vous identifier et de vous préparer la facture ! - Sanef

Une fois arrivé à destination plusieurs options pour payer : les automobilistes devront se connecter et s'identifier avec leur plaque d'immatriculation sur le site internet ou l'application de la Sanef. Les adeptes des règlements en espèces pourront se rendre dans un bureau de tabac, un partenariat est en train d'être passé avec la Française des Jeux pour rendre cela possible. Pour ceux équipés d'un boitier télépéage, il n'y aura rien à faire, le paiement sera automatique.