"On l'a accompagnée jusqu'au dernier moment" : après l'incendie de Vincennes, un habitant témoigne

Après l'incendie, qui a coûté la vie à deux habitants, rue de la Liberté à Vincennes (Val-de-Marne) dans la nuit de lundi à mardi, tout un quartier est sous le choc. Même Denis, le propriétaire du deuxième étage de l'immeuble d'à côté, qui était à Antibes, en vacances avec sa famille, au moment du drame, avant de sauter dans le premier train pour revenir chez lui. "J'ai été réveillé à 1h du matin par un ami à moi qui passait dans la rue et qui a vu l'incendie, explique le Vincennois qui a tout de suite appelé une voisine, une dame âgée, avec qui on a sympathisé il y a un an et demi".

à lire aussi Val-de-Marne : deux morts dans un violent incendie à Vincennes

Au bout d'un quart d'heure , elle a dit : "Je vais mourir"

Denis raconte alors un moment qui le hantera toute sa vie : "Elle était déjà sur son balcon, en panique car il y avait déjà des flammes dans son appartement, on est resté un quart d'heure au téléphone avec elle en essayant de lui prodiguer tous les conseils possibles et imaginables, se couvrir la tête d'un linge, s’aplatir et respirer doucement, et puis les pompiers n'arrivant pas, elle a paniqué de plus en plus et puis au bout d'un quart d'heure, elle a dit : "Je vais mourir". Et il n'y avait plus personne au bout du fil, on entendait juste le crépitement des flammes... On est resté jusqu'au bout avec elle". Des derniers instants auxquels ont assisté les enfants de Denis, âgés d'une vingtaine d'années, qui ont tout entendu. "Ils sont ultra choqués... comme nous tous", se désole le voisin.

ECOUTEZ - Le témoignage de Denis, un habitant qui est rentré de vacances à la première heure. Copier

La mairie de Vincennes a, dès la nuit de l'incendie, relogé quatre familles dans un hôtel de la ville, dont une mère et ses deux enfants. Deux appartements pourront être proposés pour du plus long terme, au besoin, en fonction des nécessités. Les voisins rencontrés sur place comptent de leur côté s'organiser pour aider les sinistrés à rebondir. L'enquête est toujours en cours pour déterminer l'origine des flammes.