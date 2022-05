"On l'a récupérée dans un état pitoyable" : une habitante de Haute-Vienne porte plainte contre Orpea

C'est un témoignage fort. Un de plus dans l'affaire Orpea. Geneviève, une habitante de Magnac-Bourg (Haute-Vienne), a porté plainte contre le groupe privé. Sa mère Solange a passé un séjour dans une clinique du groupe et en est ressortie dans '"un état pitoyable" selon Geneviève.

"Elle était déshydratée, dénutrie, elle avait des plaies aux jambes" : voilà comment Geneviève a retrouvé sa mère Solange en novembre 2020 à la sortie d'une clinique Clinéa (filiale d'Orpea) en région parisienne. Pour cette habitante de Magnac-Bourg en Haute-Vienne, il n'y a pas de doute : sa mère a été maltraitée. Depuis, elle a déposé plainte comme des dizaines d'autres familles.

Elle retrouve sa mère en détresse

En début d'année, le journaliste Victor Castanet, mettait en lumière dans son livre "Les fossoyeurs" les conditions de travail du personnel et la maltraitance, les humiliations envers les pensionnaires dans les Ehpad Orpea. Une maltraitance vécue par la mère de Geneviève. Cette fois, ce n'est pas dans un Ehpad mais dans une clinique Clinea, filiale du groupe, que tout s'est produit.

Elle a été hospitalisée un mois et demi !

Après une lourde opération de la hanche en août 2020, Geneviève envoie sa mère Solange, qui habite alors en région parisienne, dans un centre de rééducation. Mais tout ne se passe pas comme prévu : "Ils se sont dit elle est vieille, elle a 99 ans alors ils ne s'en occupaient pas !". Geneviève vit en Limousin, elle ne sait donc pas ce qu'il se passe dans l'établissement parisien. _C'est la fille de Geneviève, de passage dans la clinique parisienne, qui donne l'alerte sur l'état de Solange. Geneviève, très inquiète décide d'accueillir sa mère chez elle. Elle va la chercher avec son frère et là, c'est le choc : "On l'a récupérée dans un état pitoyable, elle était déshydratée, dénutrie, elle avait des plaies sur les jambes. Mon médecin a vu dans quel état elle était. Elle a été hospitalisée un mois et demi à Chenieux (polyclinique de Limoges, ndlr) raconte-elle, en colère. Solange ne peut plus marcher, affaiblie par son passage à la clinique Clinea. L'état de sa mère a profondément marqué Geneviève : "Elle était autonome, elle montait ses cinq étages, elle faisait ses courses, elle n'avait pas de souci de santé ! Donc de la voir réduite à cela juste parce que le personnel ne s'occupe pas d'elle, c'est lamentable". _

Solange a ensuite été placée dans l'Ehpad de Saint-Germain-les-Belles (Haute-Vienne) en décembre 2020. Elle est décédée en mars dernier. Elle avait 100 ans.

Écoutez le témoignage de Geneviève sur France Bleu Limousin Copier

Geneviève dépose plainte

Avant la sortie du livre "Les fossoyeurs", que Geneviève a lu "de A à Z", elle s'était déjà rapprochée de l'avocate Sarah Saldmann, aujourd'hui principale avocate des familles de victimes. Depuis, 80 plaintes ont été déposées contre le groupe français notamment pour "mise en danger d'autrui", "homicide involontaire", "non-assistance à personne en danger", "violences par négligences" et "vol".

Maman n'est plus là, mais je continuerai à me battre pour les autres !

La fille de Solange a également porté plainte pour que les mauvais traitements ne se reproduisent plus : "Cela va être compliqué comme combat mais il faut que ça bouge ! Trop c'est trop ! Il y a d'autres anciens qui vont prendre le relais, si cela ne change pas, ça va donner quoi ?" conclut-elle.

Geneviève compte bien se battre pour que le calvaire vécu par sa mère et toutes les autres victimes ne tombe jamais dans l'oubli.