"On l'a sorti il était brûlé de partout" : des habitants de Dordogne sauvent leur voisin des flammes

Gauthier, Gael et Franck sont tous les trois intervenus pour sauver leur voisin.

Les trois voisins se souviendront longtemps de ce samedi soir du mois d'août. Ces habitants de Mensignac ont sauvé leur voisin des flammes. "C'est mon fils qui a entendu comme une explosion de verre, je suis sorti j'ai vu de la fumée chez le voisin", raconte Gaël, qui habite jusqu'à côté de la maison touchée par l'incendie. En arrivant devant le garage en feu, il voit d'immenses flammes et sent tout de suite cette puissante odeur de fumée. L'habitant de Mensignac aperçoit aussi son voisin à travers les fenêtres, qui essaie d'éteindre lui même le feu. "J'ai tapé sur la porte, j'ai lui ai hurlé de sortir, poursuit Gaël. Il a fini par s'approcher de la porte, je lui ai ouvert, il était très abimé."

Son short avait complètement fondu

La victime, un homme de 46 ans, est très grièvement brûlé au bras droit, aux jambes et au visage. "On l'a sorti, il brûlait de partout, son short avait complètement fondu", raconte le voisin, encore choqué. Gaël est très vite rejoint par ses voisins d'en face. Ils installent la victime sur une couverture, sur la route en position de sécurité, juste avant l'arrivée des pompiers et des gendarmes.

C'est une fierté de pouvoir aider les gens, c'était instinctif

"Ca fait bizarre de voir quelqu'un de blessé aussi proche de nous, confie Gauthier, qui habite juste en face. C'est une fierté de pouvoir aider les gens, c'était instinctif." "On l'a secouru du mieux qu'on a pu", poursuit Gaël, qui ne veut pas être vu comme un héros. Les voisins ont également pris en charge l'épouse de la victime et son fils. Ils les ont accompagnés à l'hôpital pour des examens de contrôle. La femme et l'enfant ont également été logés une nuit chez leur voisin.

Ce dimanche midi, les trois hommes constatent les dégâts : les murs du garage sont noirs, tous les objets brûlés. L'odeur de fumée est encore là. "Ca aurait pu être encore pire, il y avait une bouteille de gaz dans le garage et la chambre du petit était juste au dessus", conclut Gaël. Les trois amis attendent maintenant des nouvelles de leur voisin.