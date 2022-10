L'A1 coupée au niveau de Phalempin dans le sens Lille-Paris

La circulation est totalement interrompue depuis ce midi sur l'autoroute A1 dans le sens Lille vers Paris suite à un accident survenu au niveau de Phalempin, à l'entrée de l'aire de services. Deux camions, une camionnette et une voiture sont impliquées. Il y a six kilomètres de bouchon en amont du lieu de l'accident. Le trafic est également fortement ralenti dans l'autre sens de circulation, suite à une effet de curiosité. On compte actuellement 7 kilomètres de ralentissement dans le sens Paris vers Lille en amont de l'accident.

Il est fortement conseillé de prendre des itinéraires alternatifs pour ne pas se retrouver coincé en amont de l'embouteillage: