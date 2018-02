L'autoroute A10 est coupée dans le sens Poitiers-Tours depuis 15h30 ce lundi après-midi, suite à une collision entre une voiture et deux camions au Nord de Châtellerault.

Châtellerault, France

Une collision a eu lieu entre une voiture et deux camions au Nord de Châtellerault. L'accident s'est produit à hauteur de Vellèches, à la lisière entre la Vienne et l'Indre-et-Loire, au niveau d'un secteur en travaux, et n'a pas fait de blessé. Huit kilomètres de bouchons se sont créés dans les deux sens de circulation. Une glissière de sécurité a été provisoirement ouverte pour permettre aux automobilistes de contourner l'accident.

L'autoroute est coupée en direction de Tours, entre Châtellerault et Sainte-Maure-de-Touraine. Les conducteurs amenés à prendre l'A10 direction Tours sont toujours invités à emprunter la sortie Châtellerault-Nord.