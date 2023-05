L'autoroute A10 coupée au niveau de Forges-les-Bains, à cause d'un poids-lourd en feu

Un poids-lourd a pris feu sur l'autoroute A10 vers 14h15, à hauteur de Forges-les-Bains, à la limite de l'Essonne et des Yvelines, après le péage de Saint-Arnoult. L'accident a eu lieu dans le sens Paris-province, mais la circulation a été totalement coupée dans les deux sens, avant de rouvrir vers 16h30 dans le sens province-Paris. Le chauffeur du camion, qui a percuté le terre-plein central, est décédé.

Les sapeurs-pompiers de l'Essonne sont mobilisés sur place. Vinci Autoroutes indique à France Bleu Paris que de nombreux débris jonchent la chaussée, y compris dans le sens province-Paris, ce qui a provoqué la fermeture dans les deux sens. La voie de gauche dans le sens Paris-province "risque d'être endommagée par l'incendie", précise Vinci Autoroutes, il est donc peu probable que toutes les voies puissent rouvrir dès ce soir. "Les perturbations risquent de durer un moment", indique Vinci Autoroutes, qui précise "rouvrir chaque voie dès que possible".

Il est impossible de circuler dans le sens Paris-province entre Dourdan et Machery. Dans le sens province-Paris, une voie a rouvert à la circulation vers 16h30 mais la circulation se fait à vitesse très réduite. Pour les personnes allant de Bordeaux vers Paris, il est conseillé de sortir de l'autoroute à l'échangeur de Dourdan puis de poursuivre via le réseau extérieur. Dans le sens Paris-province, axe de l'accident, il est conseillé de ne pas s'engager sur l'autoroute A10 et de passer directement par le réseau extérieur.