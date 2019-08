L'A10 coupée entre Tours et Blois en direction de Paris à cause d'un accident mortel

Un accident a eu lieu il y a moins d'une heure sur l'autoroute A10 dans le Loir et Cher en direction de Paris. Plusieurs véhicules sont impliqués. Les pompiers d'indre et loire interviennent pour tenter de désincarcérer des victimes.

Centre-Val de Loire, France

Si vous prenez la route soyez vigilants.

Suite à un accident impliquant cinq véhicules dans le Loir-et-Cher sur l'autoroute A10 entre Tours et Blois en direction Paris et Orléans, la circulation est coupée entre les échangeurs numéro 18 de Château-renault et celui de Blois, le numéro 17.

Une déviation est mise en place depuis l'échangeur Château-renault. Les usagers sont déviés par la Nationale 10 direction Château-Renault puis la D766 direction Herbault. Puis la D32 direction Blois. Il faut suivre les panneaux A10 pour reprendre l'A10 à Blois.

Vinci autoroute appelle les usagers à la plus grande vigilance à l'approche de cette zone.

De nombreux pompiers sont sur place. Ils interviennent pour tenter de désincarcérer des victimes.