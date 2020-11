L'A20 bloquée plusieurs heures au nord de Limoges après un accident de camion

Le camion s'est couché entre les sorties 27 et 28 dans le sens nord-sud.

Un accident survenu dans la nuit de jeudi à vendredi a causé une belle perturbation sur l'A20 au nord de Limoges. Un camion s'est couché sur l'autoroute, entre les sorties 27 et 28, dans le sens nord-sud. A bord, deux chauffeurs roumains. L'un dormait, l'autre, au volant, s'est manifestement assoupi.

Résultat : des heures d'attente pour les autres poids-lourds et automobilistes qui arrivaient juste derrière. Ils se sont retrouvés coincés et ont du attendre qu'on les évacue. La direction des routes a mis en place une sortie obligatoire à Bonnac-la-Côte, et une déviation par Beaune-les-Mines, bien engorgée aux petites heures du matin.

Le temps de vider le chargement, 8 tonnes de textile, et de relever le poids-lourd, ce n'est que vers 9h que l'autoroute a pu rouvrir. Sur la voie de droite seulement, car la glissière de sécurité a été endommagée sur une trentaine de mètres. D'ailleurs, on circule sur une voie également dans le sens sud-nord.