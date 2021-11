L'A20 coupée une partie de la nuit en Haute-Vienne suite à un accident

Cinq personnes ont été légèrement blessées dans un accident ce lundi soir sur l'A20 entre Magnac-Bourg et Pierre-Buffière, en Haute-Vienne. Un poids-lourd a fini sa course sur le terre-plein central. L'autoroute a été coupée le temps de dégager le camion et de réparer les glissières de sécurité.